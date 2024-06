Spotkanie z twórczością Krystyny Przeradzkiej

Filia biblioteczna Cyberiada zaprasza w piątek, 14 czerwca, o godz. 16:30 na spotkanie z twórczością zmarłej w ubiegłym roku Krystyny Przeradzkiej, podczas którego spadkobierczyni Pani Agnieszka Kowalczyk zaprezentuje dwie książki jej autorstwa. Wstęp wolny.

Pierwsza za nich to powieść „Wszystko to, czego nie mogłam powiedzieć za życia” autobiograficzna opowieść o nieszczęśliwej miłości, spełnianiu cudzych pragnień i poczuciu niesprawiedliwości. Druga to zbiór poezji „Recepty na życie”, w którym autorka skupia się na temacie ludzkiego istnienia, emocji, relacji i codziennych doświadczeń.

O autorce:

Krystyna Przeradzka (ur. 30.12.1951 r. w Elblągu, zm. 26.01.2023 r.). Przez całe życie pisała opowieść, nie mówiąc o tym nikomu… W swoim testamencie zapisała, że pieniądze ze sprzedaży mieszkania w pierwszej kolejności mają być przeznaczone na wydanie powieści i poezji. Krystyna nie mogła wydać książki za życia z dwóch powodów. Pierwszy był powód finansowy, zawsze wspierała pieniężnie całą rodzinę, a swoje marzenia odkładała na później. Drugi powód: bała się wyznać prawdę o swoich uczuciach, przyznać się do zakazanej miłości, do tego, że całe życie była nieszczęśliwa i samotna. Miała wyrzuty sumienia, że kochała później już żonatego mężczyznę, ale honor nie pozwolił jej rozbić tego małżeństwa.

Więcej informacji:

Cyberiada, ul. Hetmańska 16

tel. (55) 611 00 66