„Sprawdźmy ile wytrzyma”. Nowa wystawa w Galerii EL

Od czwartku (15 czerwca) w Galerii EL możemy oglądać wystawę młodego artysty Jana Kowala. ”Sprawdźmy ile wytrzyma” to nie tylko tytuł wystawy, to także tytuł jednego z wideo, symbolicznie oddającego klimat twórczości artysty. Zdjęcia.

Wystawę możemy oglądać w krużganku Galerii EL. Przyjęła ona formę prezentacji filmów z zapisem dokamerowych performance’ów rejestrowanych w plenerach wokół wsi Piotrówka, rodzinnego miejsca artysty.

- Zdawać by się mogło, że ujrzymy w jego pracach sielankowy krajobraz podmiejski. Nic bardziej mylnego. Wieś i przyroda w filmach Jana Kowala przyjmuje rolę niemego widza, dla którego artysta przygotował swój performance, a który wykonuje w miejscu generycznym, podkreślając jednocześnie szorstkość, drapieżność sytuacji i poczucie braku komfortu performera. Oglądając jego prace, można odnieść wrażenie, że Jan zupełnie nie pasuje do tego krajobrazu, znalazł się przez przypadek i niczym intruz ingeruje w jego przestrzeń, stając się niepasującym do niego elementem. Rzeczywistość wsi, jej fragmenty krajobrazu i artefakty są sceną, na której dochodzi do osobistej “walki” artysty, podczas której fizyczność staje się najistotniejsza. Owa wzbudzać może poczucie dyskomfortu, ale czy tak właśnie nie jest podczas siermiężnej codziennej pracy w gospodarstwie? Zadając pytanie w tytule wystawy, artysta określa wieloznaczną rolę widza z jednej strony zaciekawionego tym, co zaraz się wydarzy z drugiej przyjmującego rolę ciekawskiego jurora oczekującego dramatycznego końca przedstawienia – czytamy w opisie wystawy.

- Krużganek jest dość trudną przestrzenią do prezentacji wideo. Jan pokusił się o zaprezentowanie w dość niecodzienny sposób kilku swoich prac, wykorzystując materiały, które są mu bardzo bliskie, jeśli chodzi o przebywanie na wsi, o pracę na roli. Ekrany i baldachimy tworzą na wystawie intymną przestrzeń, do której można wejść i prezentowane prace przeżywać bardziej osobiście. Na wystawie można oglądać sześć prac, odnoszą się one bardzo mocno do tematyki wiejskiej, są też mocno transowe - mówił podczas wernisażu współkurator wystawy Maciej Olewniczak

Jan Kowal urodził się 997 w Piotrówce. Student katowickiej ASP. Interesuje go eksperyment, w ramach którego podejmuje próby realizacji projektów intermedialnych. Zajmuje się też video, malarstwem oraz ceramiką. W swoich działaniach konfrontuje się z najbliższym otoczeniem wsi, z której pochodzi. Bada ją, poszukując nowych znaczeń i interesujących sposobów narracji. Lubi wracać na swoją wieś. Jego prace były prezentowane m.in w: Galeria Labirynt, BWA Zielona Góra, Galeria Szara, Zbrojownia Sztuki, Kolonia Artystów, Muzeum Narodowe–Pawilon Czapskiego, Rondo Sztuki, Galeria Próżnia, Scena Otwarta, Finalista konkursów: Młode wilki, Videonews, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.

Wystawę można oglądać do 23 lipca br.