Stracony jubileusz?

- W tym roku minęło 60 lat od rozpoczęcia działalności przez Galerię EL. Przykre, że sama Galeria EL tego jubileuszu nie zauważa - twierdzi jeden z Czytelników, który skontaktował się z naszą redakcją.

Pytania

- Nie ma obchodów rocznicy, pamiątkowej tablicy, wystawy poświęconej jubileuszowi. Może przez nagłośnienie tej sprawy w mediach coś w tej sprawie zacznie się dziać? - pyta elblążanin.

Gdy wejdzie się na stronę Galerii EL lub sprawdzi jej media społecznościowe, rzeczywiście niewiele widać tej "sześćdziesiątki", która „stuknęła” Galerii EL już 27 marca. Dopiero w ramach ostatniej Nocy Muzeów (14 maja) podkreślono w pewien sposób 60-lecie. Odbył się m.in. pokaz mappingu, można było zobaczyć film ukazujący historię Galerii EL...

Postanowiliśmy dowiedzieć się, jakie działania już podjęto lub jakie będą jeszcze podejmowane w związku z marcowym jubileuszem, także o to, czemu szerzej nie odnotowano rocznicy w marcu.

- W związku z 60-leciem został złożony wniosek do ministerstwa we współpracy z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, jednak nie otrzymaliśmy dofinansowania. Odwołaliśmy się, cały czas czekamy na odpowiedź - informuje Agata Marcinkowska, specjalistka ds. promocji i komunikacji w Centrum Sztuki Galerii EL. - Noc Muzeów, owszem, była dla nas akcentem, gdzie świętowaliśmy 60-lecie. Mapping puszczony wieczorem również był na ten temat. Na ten moment planujemy wystąpić o środki do miasta na rozszerzenie mappingu z ofertą do szkół, na wystawę retrospekcyjną, koncert oraz planujemy zorganizować nagranie wywiadów ze znaczącymi pracownikami Galerii EL "Działanie na pamięci". Jeśli tylko uda nam się otrzymać dofinansowanie i zrealizować nasze pomysły poinformujemy Państwa o tym – podkreśla Agata Marcinkowska. A co do wspomnianej kwestii samej rocznicy 27 marca?

- W marcu był program merytoryczny zaplanowany przez inną osobę – dodaje.

Plany, zmiany, pieniądze

Warto podkreślić, że w Galerii EL w ostatnim czasie zmieniła się zarówno dyrektor, jak i część zespołu. Czas zmian personalnych pokrył się też z okresem pandemii koronawirusa, w związku z tym w ogóle nie odbyła się część dużo wcześniej planowanych wydarzeń, a niektóre, jak nawiązujący do przeszłości galerii Kongres Marzycielek, odbyły się później niż planowano. Przed Emilią Orzechowską galerią kierowała Adriana Ronżewska-Kotyńska.

- Wraz z zespołem galerii dyskutowaliśmy o planach dotyczących obchodów 60-lecia, były one związane przede wszystkim z wystawą realizowaną we współpracy z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – przyznaje poprzednia dyrektor. - Nie dysponowaliśmy środkami finansowymi na organizację obchodów, stąd pomysł na realizację jubileuszu w partnerstwie z inną instytucją. Plany te funkcjonowały jedynie w formie szkicu programu na rok 2022. Przed zakończeniem kadencji, 15 października 2021 r., nie składałam planu merytorycznego w Departamencie Kultury, gdyż na jego złożenie były jeszcze ponad 2 miesiące i nie chciałam ingerować w plany nowej pani dyrektor - podkreśla.

Jednym z byłych pracowników galerii jest Stanisław Małecki, który był zaangażowany w przygotowanie koncepcji obchodów 60-lecia. Również odnosi się do planów obchodów realizowanych z Centrum Rzeźby Polskiej.

- Planowaliśmy wystawę z Orońskiem, jednak nie dostaliśmy dofinansowania. W ramach tego wydarzenia rzeźby z centrum miały pojawić się na dziedzińcu Galerii EL, a w przyszłości obiekty z kolekcji MMA mogłyby zostać wystawione w Orońsku – tłumaczy Stanisław Małecki. Podkreśla, że plany działań były nawet szersze i pierwotnie myślano nawet o dwuletnich obchodach. Chociaż Galeria EL została oficjalnie założona 60 lat temu, to różne działania przy niej były realizowane już wcześniej, nieformalnie. Na jubileusz planowano działania w przestrzeni miejskiej, aby "wyjść poza galerię", różnego rodzaju perfromance artystyczne itp. Działania miały być zawarte pod nazwą "Jutro zostawmy tym, którzy przyjdą po nas". Ślady pomysłów na obchody 60-lecia zachowały się zresztą w sieci.

- Jubileusz w tym roku świętuje także Galeria EL w Elblągu, za jednym zamachem sześćdziesięciolecia istnienia galerii i pięćdziesiątej rocznicy słynnego „Zjazdu Marzycieli”. W ramach obchodów jubileuszu galeria szykuje serię wydarzeń pod hasłem „Jutro zostawmy tym, którzy przyjdą po nas”, zaczerpniętym ze słów założyciela galerii Gerarda Kwiatkowskiego. W jej ramach odbędzie się w Elblągu szereg efemerycznych działań inspirowanych założeniami konceptualnej imprezy sprzed pół wieku. Tytułowe hasło interpretować będą tacy artyści i artystki jak Marta Krześlak, Jaśmina Wójcik czy duet Inside Job – pisał Magazyn Szum, taka zapowiedź znalazła się na jego stronie internetowej.

Jak było, jak będzie?

A jak wyglądało 50-lecie Galerii EL? Co ciekawe, na to wydarzenie zapraszano na internetowej miejskiej stronie... w lipcu.

- Centrum Sztuki Galeria EL obchodzi w tym roku 50-lecie swojej działalności. W piątek 27 lipca o godzinie 19 odbędzie się uroczysta gala z tej okazji. Galeria EL jest miejscem, które od pół wieku inspiruje twórczo, pobudza wyobraźnię, wyznacza trendy, zaspokaja najbardziej wyszukane artystyczne potrzeby. To tu niezmiennie od kilkudziesięciu lat odbywają się niecodzienne koncerty, swe prace wystawiają wybitni artyści, a z roku na rok poszerzana oferta kulturalna, adresowana nie tylko do dorosłych odbiorców, ale i dzieci, zasługuje na uznanie. W programie uroczystości, które rozpoczną się 27 lipca o godzinie 19 znalazł się koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej z Cezarym Duchnowskim, wyświetlenie filmu dokumentalnego o działalności Galerii El, a także uhonorowanie zasłużonych dla CS Galeria EL. Honorowym Patronatem obchody jubileuszu objął Grzegorz Nowaczyk, prezydent Elbląga – podawała strona elblag.eu.

O jubileuszu pisał też oczywiście portEl:

- W swojej historii Galeria EL miała lata tłuste i chude, ale od pięciu dekad niezmiennie chętnie goszczą w niej artyści z kraju i zza granicy, a także zaciekawieni mieszkańcy oraz turyści. W piątkowy (27 lipca) wieczór w Galerii EL odbyła się jubileuszowa gala. Gościem honorowym był oczywiście założyciel galerii Gerard Kwiatkowski. Przyjechali także uczestnicy pierwszego Biennale Form Przestrzennych m.in. Artur Brunsz (jego rzeźba stoi przy al. Tysiąclecia), Zbigniew Gostomski (autor rzeźby, która stoi przy Pl. Kazimierza Jagiellończyka). Wszyscy otrzymali pamiątkowe statuetki. Statuetki trafiły również do rąk współzałożyciela i pomysłodawcy nazwy „Galeria EL” Janusza Hankowskiego - fot. niżej, jednego z dyrektorów placówki Ryszarda Tomczyka oraz Jerzego Wojewskiego, który tworzył EL Klub Jazzu Tradycyjnego. Goście mogli obejrzeć także wyjątkową wystawę fotografii – można było przeczytać w Elbląskiej Gazecie Internetowej.

60. rocznica powstania Galerii EL też została odnotowana na portEl.pl. Jubileuszowy tekst opublikował u nas 27 marca, w dniu urodzin galerii, Daniel Lewandowski. Może 2022 rok przyniesie jeszcze jakieś huczniejsze obchody „sześćdziesiątki” tej zasłużonej dla miasta instytucji kulturalnej? Pozostaje czekać.