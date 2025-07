Svavar Knútur - z Islandii do Elbląga

Ten przedstawiciel wyspy gejzerów, wulkanów i wodospadów przybył w ramach letniego europejskiego tournee. Jeśli chcecie poznać tradycyjne pieśni tej magicznej wyspy i zobaczyć świetnego komika zarazem, zajrzyjcie na jego koncert! Na Islandii muzykę Svavara dziennikarze opisują jako „pop trolli i folk fiordów". Sprawdźcie, co się za tym kryje.

Svavar Knútur był już w Polsce. Publiczność płakała... ze śmiechu i zasłuchiwała się uważnie w jego muzykę. To komik i songwriter jednocześnie. Artysta wykonuje autorskie utwory po angielsku i islandzku, akompaniując sobie na gitarze i ukulele. To głównie spokojne, kameralne piosenki opowiadające o bólu, nadziei i radości.

Svavar nurkuje w mętne wody ludzkiej kondycji. Jeśli cenisz muzykę Nicka Drake'a, Willa Oldhama (Bonnie „Prince" Billy), Nicka Cave'a i Krisa Kristoffersona, polubisz też twórczość Svavara. Artysta ma też „drugą twarz" – jest świetnym komikiem! Svavar znany jest z grupy Hraun, z którą utworem „Astarsaga ur fjollunum" podbił międzynarodowy konkurs BBC World Service występując dla milionów widzów i słuchaczy na całym świecie.

W dorobku Svavara jest pięć solowych albumów. Płyty otrzymały entuzjastyczne recenzje w islandzkiej (ale też niemieckiej i brytyjskiej) prasie muzycznej. Były wielkim hitem na Islandii. Jednak po wcześniejszych wizytach Islandczyka w naszym kraju wiemy jedno: o nim nie warto pisać – trzeba go zobaczyć na żywo!

Jego koncert wyśle Cię do piekła i z powrotem a podczas tej podróży będziesz się... śmiać!

Svavar Knútur

3 sierpnia 2025 godz. 19:00

Kamieniczki Elbląskie - ul. Św. Ducha 3-4 (siedziba Departamentu Kultury i Organizacji Imprez, obok biblioteki Elbląskiej).

WSTĘP WOLNY



Koncert realizowany jest w ramach projektu Miasto.Gramy III finansowanego ze środków Samorządu Miasta Elbląg