Świąteczna Lokomotywa dla najmłodszych

Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza dzieci wraz z rodzicami/opiekunami na grudniowe zajęcia. Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami i zgłaszania swojego udziału.

"Stacyjka"

1 grudnia (czwartek), godz. 10:30 – zajęcia będą inspirowane książką „Ćwicz z nami ... dzikimi zwierzętami” Eweliny Protasiewicz. Zabawne rymowanki z tej książeczki zachęcą najmłodszych do wspólnej gimnastyki. W programie również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje.

15 grudnia (czwartek), godz. 10:30 – zajęcia będą inspirowane książką „Misio Zbysio szuka świętego Mikołaja” Jannie Ho. Podczas przedświątecznych zajęć dzieci dowiedzą się, jak misio Zbysio przygotowuje się do Świąt Bożego Narodzenia i czy uda mu się odnaleźć Świętego Mikołaja. W programie również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje.

„Stacyjka” to dynamiczne, pełne zabawy zajęcia dla najmłodszych (2-3 lata) w oparciu o dziecięcą literaturą. Celem zajęć jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez obcowanie z literaturą, która jest źródłem wielu przeżyć i wrażeń oraz niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni u dziecka. Dla rodziców są one okazją do wymiany doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci.

"Kreatywna sobota"

10 grudnia (sobota), godz. 11:00 – "Świąteczna Lokomotywa" – motywem przewodnim zajęć będą zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Powstaną choinki oraz Mikołaje z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych, a przygotowane zabawy i zadania na tablicy interaktywnej przybliżą dzieciom bożonarodzeniowe tradycje.

Więcej informacji i zapisy:

Filia nr 4 Lokomotywa

ul. Ogólna 59

tel. (55) 625 60 90