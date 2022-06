Światowid kończy 60 lat. Co przygotował?

W tym roku Centrum Spotkań Europejskich Światowid obchodzi jubileusz 60-lecia. Z tej okazji przygotowało dla mieszkańców Elbląga i regionu wiele wydarzeń.

- Wisienką na torcie działalności CSE Światowida stanowi poważna rozbudowa tej jednostki za 25 mln złotych. Zakończyła się pomyślnie. Wykorzystano środki unijne, z budżetu województwa, kredyt, który też spiął tę inwestycję w niełatwych już czasach. – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, który dzisiaj przyjechał do Elbląga. - Patrzymy w przyszłość. Zarząd Województwa podjął ostatnio decyzję, by pomóc CSE Światowid w spłacaniu tego kredytu, zgodnie z wnioskiem pana dyrektora. Będziemy więc niwelować to zadłużenie, przy galopujących odsetkach, z budżetu województwa. To wspaniała kadra, dobrze prowadzona w wymiarze kulturalnym i menadżerskim – stwierdził marszałek.

Do pełni szczęścia brakuje jeszcze wyposażenia instytucji w dodatkowy sprzęt cyfrowy. CSE Światowid złożył już wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego opiewający na ok. 800 tys. zł.

- Trwa proces oceniania wniosków. Liczymy, że zakończy się dla nas sukcesem i będziemy mogli powiedzieć, że kolejne wyposażenie pracowni, także związane z virtual reality, prezentacjami cyforowymi przyczyni się do poszerzenia oferty kulturalnej. Po rozbudowie jesteśmy gotowi, by naszą szeroką już ofertę zaprezentować mieszkańcom – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor CSE Światowid.

Obchody 60-lecia CSE Światowid, w którym obecnie pracuje ok. 50 osób, zainaugurowało niedawne otwarcie multimedialnej i interaktywnej wystawy „Oswoić miasto”. Można dzięki niej poznać życie mieszkańców, którzy przybywali do Elbląga po zdobyciu miasta przez Armię Czerwoną. O jubileuszu ma przypominać także kwietnik, który przy placu Jagiellończyka przygotował Zarząd Zieleni Miejskiej. Obsadzone tu kwiaty tworzą wzory nawiązujące do działalności tej instytucji.

Jubileuszowa gala połączona z tzw. Dniami Otwartymi tej instytucji zaplanowana jest na 16-17 września, odbędzie się też wiele innych wydarzeń.

- Proponujemy zorganizowanym grupom lekcje w Światowidzie. 16 września odbędzie się koncert jubileuszowy. Nie zabraknie wspomnień, filmów, wyróżnień dla osób, które tu pracowały i pracowały, a także programu artystycznego prowadzonego przez Jacka Cygana, autora wielu piosenek, a będą je wykonywali także Anna Jurksztowicz czy Krzysztof Antkowiak. 17 września planujemy kino samochodowe na placu Jagiellończyka połączone z animacjami dla dzieci, a myślą przewodnią będzie James Bond. Odbędą się także mistrzostwa Polski formacji tanecznych i Akademickie Mistrzostwa Polski. Do końca roku planujemy także występu dwóch kabaretów, wydarzeń teatralnych, koncertów i wielu innych wydarzeń, także filmowych – dodaje Antoni Czyżyk.

Antoni Czyżyk i Gustaw Marek Brzezin (fot. Anna Dembińska)

2 lipca w CSE Światowid odbędzie się natomiast spotkanie z cyklu „Sobota z przewodnikiem”, organizowane we współpracy z PTTK wraz z odsłonięciem pamiątkowej tablicy. A w sierpniu po raz pierwszy elbląska instytucja będzie gościć uczestników ogólnopolskiego forum dla filmowych edukatorów dziecięcych „Wokół kina”.

To właśnie kwestia kina może budzić jesienią najwięcej emocji. CSE Światowid ma po rozbudowie trzy sale, a w pobliskim centrum handlowym - ma być otwarty wkrótce nowy multiplex.

- Zastanawiam się, jaki jest cel biznesowy tamtej inwestycji. Jesteśmy jednostką kultury, nie musimy nastawiać się na komercjalizację działań. Dzięki wsparciu samorządu, ciekawej ofercie filmowej – także kina artystycznego, edukacyjnego, zespołowi pracowników zmierzymy się z tym wyzwaniem. Gdy pojawił się w Elblągu pierwszy multiplex, musieliśmy zmienić swoje myślenie o nowoczesnym kinie i na pewno teraz też się do tego przygotujemy. Myślimy m.in. o organizacji dużego festiwalu filmowego – mówił dyrektor Czyżyk.