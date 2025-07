Już po raz dziewiąty w Tolkmicku odbędzie się Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Szanty nad Zalewem”. Organizatorzy zapraszają 11 i 12 lipca. Miłośnicy żeglarskich klimatów i morskich opowieści nie mogą tego przegapić!

To dwudniowe święto przyciąga nie tylko pasjonatów żeglarstwa, ale również wszystkich tych, którzy cenią sobie dobrą muzykę, pozytywną atmosferę i piękne okoliczności przyrody. Festiwal odbywa się nad brzegiem Zalewu Wiślanego, co dodaje wydarzeniu wyjątkowego, morskiego klimatu.

W programie przewidziane są występy znanych i lubianych zespołów szantowych z całej Polski. Co ważne — w tym roku na scenie pojawią się także artyści reprezentujący muzykę z krainy łagodności i piosenkę turystyczną, wnosząc do festiwalu nutę refleksji, poetyckiej wrażliwości i górskiego klimatu. To doskonała okazja, by wsłuchać się nie tylko w pieśni morza, ale i dźwięki bliskie sercom wędrowców, podróżników i romantyków. Nie zabraknie również lokalnych stoisk z regionalnymi przysmakami oraz rękodziełem.

"Szanty nad Zalewem" to nie tylko koncerty – to spotkanie ludzi, których łączy pasja do żeglowania, śpiewania i dzielenia się dobrą energią. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców regionu oraz turystów spędzających lato na Warmii i Mazurach. Początek koncertów w piątek o godz. 18 i w sobotę o godz. 16. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Niech żeglarskie pieśni i łagodne ballady poniosą się daleko po falach Zalewu – widzimy się w Tolkmicku!