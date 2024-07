Szukają krewnych więźniów, by zwrócić im pamiątki

Stolen Memory to objazdowa wystawa organizacji Arolsen Archives, największego niemieckiego archiwum dokumentującego zbrodnie III Rzeszy. Można na niej oglądać fotografie rzeczy osobistych odebranych więźniom obozów koncentracyjnych. Wystawa jest też częścią kampanii, dzięki której Arolsen Archives zwraca te rzeczy krewnym więźniów. Od 13 sierpnia wystawę obejrzymy we Fromborku.

Arolsen Archives przechowuje przedmioty należące do więźniów z ponad 30 krajów, głównie z Polski, Niemiec, ale również z krajów byłego ZZSRR. Pochodzą one z obozu w Bergen-Belsen, gdzie zostały odnalezione w oddziale Banku Rzeszy w Lüneburgu i z obozu w Dachau, a także z więzienia gestapo w Hamburgu. Większość z nich pochodzi jednak z obozu koncentracyjnego Neuengamme w Hamburgu. W Arolsen Archives znajduje się ok. 30 mln dokumentów zawierających informacje o 17,5 mln osobach – więźniach nie tylko obozów koncentracyjnych i gett, ale także o robotnikach przymusowych.

- Zegarki, biżuteria, rodzinne fotografie: w obozach koncentracyjnych niemieccy naziści zabierali więźniom wszystkie rzeczy osobiste. W Arolsen Archives do dziś przechowywany jest ostatni dobytek około 2,5 tys. prześladowanych. Wspólnie z wolontariuszami poszukujemy ich krewnych, bym móc zwrócić skradzione pamiątki. Wystawa opowiada o losach dziesięciu prześladowanych i poszukiwaniach ich rodzin. Wstęp jest bezpłatny – informują jej organizatorzy.

Poprzez kody QR będzie można odtworzyć wywiady z odnalezionymi krewnymi, którzy opowiadają o tym, jakie znaczenie ma dla nich zwrot pamiątek. - Pokazujemy również, w jaki sposób można się włączyć w kampanię #StolenMemory i rozpocząć samodzielne poszukiwania. To szczególnie ważne w Polsce: ostatnie pamiątki po 900 polskich ofiarach prześladowań wciąż czekają na zwrot. Animowane filmy, multimedialne opowieści, bezpłatne materiały edukacyjne i wiele więcej można znaleźć na stronie stolenmemory.org. – informują organizatorzy.

Od 2016 r., jak informuje Arolsen Archives, odnaleziono już ponad 500 rodzin byłych więźniów obozów koncentracyjnych, w tym 110 pochodzących z Polski.

Partnerem wystawy jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku - Os. Słoneczne 13B, we Fromborku. Otwarcie wystawy odbędzie się 13 sierpnia. Wystawę będzie można oglądać do 31 sierpnia. Godziny otwarcia: poniedziałek-sobota 10:00-16:00, niedziela - nieczynne. Wstęp jest bezpłatny.