Tak minie lato w mieście

Bieg Piekarczyka, Elbląskie Święto Muzyki i występ Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w nowo wyremontowanej muszli koncertowej otworzą w najbliższy weekend tegoroczny cykl imprez pod hasłem „Lato w formie”. Co będzie działo się w Elblągu do końca wakacji?

- Lato w formie będzie trwało aż do Elbląskiego Święta Chleba planowanego w tym roku na ostatni weekend sierpnia. Będzie bogate w różnego rodzaju atrakcje, sporo koncertów w plenerze jak i instytucjach kultury, przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci i ich rodziców. Zaplanowaliśmy też dziewięć seansów Letniego Kina pod Chmurką na dziedzińcu muzeum. Uruchamiamy również od 18 czerwca wystawę „Nówka – starówka”, na której chcemy pokazać wszystkim historię naszej starówki, dotychczas niepublikowane zdjęcia. Będą też cykle spotkań autorskich, spotkania w lesie, kursy zabytkowym tramwajem, soboty z przewodnikiem, marszobiegi na orientację szlakami parków, cykl imprez dotyczących szlaków miejskich. Przez całe wakacje będą odbywały się także różnego rodzaju animacje i warsztaty, organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury i miejskie instytucje kultury oraz stowarzyszenia współpracujące z nami – wylicza Adam Jocz, dyrektor departamentu promocji i kultury Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Centrum Sztuki Galeria El zaprasza na kilka wystaw, a w szczególności na XXXI Salon Elbląski, czyli przegląd twórczości lokalnych artystów, który odbędzie się 1 lipca, a będzie mu towarzyszyć wystawa zdjęć Dominika Żyłowskiego oraz rysunków zmarłego niedawno Ryszarda Tomczyka.

- Proponujemy też powrót do warsztatów szkicologii, które zaczynamy 3 lipca. Będzie ich osiem i będą odbywać się w przestrzeni Starego Miasta. O szczegółach będziemy informować na bieżąco – mówi Adrianna Ronżewska-Kotyńska, dyrektor Galerii EL.

- W czwartek zaczynamy cykl 9 spotkań jam session, a w najbliższy weekend zapraszamy na Elbląskie Święto Muzyki. W 15 punktach zlokalizowanych na Starym Mieście będzie można posłuchać różnorodnej muzyki. Zapraszamy też na dziesiątą edycję Jazzbląga od 9 do 11 lipca. Przygotowujemy trzy sceny plenerowe, mamy nadzieję na niezapomniane wrażenia. Lato zakończymy Fajną Imprezą na Dziedzińcu, połączoną z wystawą amerykańskich samochodów i koncertami. W sumie co najmniej 20 muzycznych wydarzeń – zapowiada Wojciech Minkiewicz, rzecznik prasowy Galerii EL.

Elbląska Orkiestra Kameralna poza koncertem na Dni Elbląga zaprasza już w najbliższą sobotę do muszli koncertowej do Bażantarni. To będzie debiut muszli po remoncie, a melomani usłyszą muzykę filmową. - 1 lipca rozpoczniemy wraz z Katarzyną Żak Elbląg Music Festival, niestety w ograniczonej formie w związku z obostrzeniami. Planujemy też cotygodniowe koncerty kameralne, o szczegółach wkrótce – zapowiada Karolina Nowotczyńska, dyrektor EOK.

Muszla koncertowa będzie też tradycyjnie miejscem Letniego Salonu Muzycznego, organizowanego przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Od 4 lipca do 22 sierpnia odbędzie się 8 koncertów, początek każdego o godz. 17.

Biblioteka Elbląska zaprasza już 17 czerwca na otwarcie wystawy starodruków, które będzie można zobaczyć publicznie po raz pierwszy w historii. - Będziemy chcieli przybliżać dzieje szpitala św. Ducha poprzez wystawy, wykłady, happeningi. Na dziedzińcu będzie działała przez całe wakacje letnia czytelnia, będą spotkania z pisarzami, poetami, warsztaty – zapowiada Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne zaprasza do kina pod chmurką, strefy relaksu na dziedzińcu, gdzie stanie również piec chlebowy. - W prawie każdy wtorek będą się odbywać warsztaty pieczenia chleba tradycyjnymi metodami, to nawiązanie do 500. rocznicy obrony miasta przez Piekarczyka. Środy będą poświęcone Wikingom, co ma związek z 40. rocznicą odkrycia Truso. Będą także niedzielne spotkania łucznicze, podczas których każdy będzie mógł się nauczyć strzelać z tradycyjnego łuku. Planujemy także rowerowe rajdy z historią – zapowiada Lech Trawicki, dyrektor Muzem Archeologiczno-Historycznego.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował prawie 30 różnego rodzaju wydarzeń sportowych. Począwszy od Biegu Piekarczyka, przez turnieje siatkówki plażowej, koszykówki ulicznej, zawody pływackie, aquatlon, wjazd pod Górę Chrobrego po wycieczki rowerowe i biegi na orientację.

- Nowością jest gra miejska związana z 500. rocznicą Piekarczyka, a wakacje otworzymy 25 czerwca warsztatami i pokazami jazdy na hulajnodze i deskorolce w skate parku przy ul. Mickiewicza – zapowiada Marek Kucharczyk, zastępca dyrektora MOSiR.

Na swoje zajęcia zaprasza również Młodzieżowy Dom Kultury, który przygotował letni program warsztatów i spotkań. - Zaczynamy już w najbliższą sobotę w Bażantarni, zapraszając na spotkanie „Z gitarą przy ognisku”. Będziemy mieli też warsztaty fotograficzne, filmowania i montażu, koncert zespołów MDK, muzyki dawnej. Zaprosimy także do wspólnego śpiewania, tworzenia pocztówki z Elbląga, latawców, rzeźby z gliny. Będzie można nauczyć się wielu rzeczy pod okiem fachowców - zaprasza Edyta Lichacz, dyrektor MDK, dodając że oferta jest zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, a placówka będzie otwarta przez całe dwa miesiące wakacji.

31 lipca na polanie w Bażantarni ma się odbyć biesiada przy muzyce, połączona z grillowaniem i różnymi zajęciami na powietrzu. A Lato w Formie zamknie Elbląskie Święto Chleba, planowane na 27-29 sierpnia.

O poszczególnych imprezach będziemy pisać szczegółowo bliżej daty ich rozpoczęcia.