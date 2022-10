Takiej gry jeszcze nie było. I ty możesz się wcielić w postać Henryka Nitschmanna

Zapraszamy do udziału w grze miejskiej pn. „Nonet Nitschmanna. Panika przed koncertem”. Uczestnicy wcielą się w postać XIX-wiecznego animatora życia muzycznego i wyruszą w poszukiwanie muzyków rozproszonych w różnych lokalizacjach Elbląga. Gra odbędzie się w sobotę (29 października) o godz. 10. Tematem przewodnim gry będą poszukiwania elbląskich muzyków ukrytych w różnych punktach na mapie Elbląga.

Uczestnicy wcielą się w postać Henryka Nitschmanna, animatora elbląskiego życia muzycznego, przed którym stoi zadanie zebrania zespołu muzycznego złożonego z 9 wykonawców. Każdego z muzyków należy zlokalizować, a następnie nakłonić do występu poprzez wykonanie określonego zadania… - zapowiada Piotr Nike, pomysłodawca gry.

Aby wziąć udział w grze należy się zgłosić poprzez formularz rejestracyjny (do pobrania na stronie Biblioteki Elbląskiej, tu również znajduje się regulamin gry). Wypełnione formularze można składać osobiście w Centrum Obsługi Czytelnika (ul. św. Ducha 3-7) lub nadsyłać na adres e-mail: p.nike@bibliotekaelblaska.pl w terminie do 28 października, do godz. 15.

Zespół może się składać z maksymalnie czterech osób. W każdym zespole musi znajdować się co najmniej jedna osoba pełnoletnia, posiadająca dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport), która staje się kapitanem zespołu. Liczba miejsc w grze jest ograniczona, dlatego radzimy nie zwlekać z rejestracją do ostatniej chwili!

Do poprawnego wykonania zadań gracze będą potrzebowali aplikacji Actionbound. Dla czterech drużyn, które osiągną najwyższy wynik punktowy, przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Gra miejska pn. „Nonet Nitschmanna” organizowana jest jako wydarzenie towarzyszące wystawie pn. „Henryk Nitschmann i Elbląg na przełomie XIX i XX w.”

Zadanie dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.