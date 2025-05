Tancerze Jantara z sukcesami

25 maja sala widowiskowo-sportowa Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zamieniła się w stolicę tańca sportowego. To właśnie tam odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego „Pomosty” - wydarzenia, które od blisko dwóch dekad przyciąga najlepszych tancerzy z całej Polski. Zdjęcia.

Turniej „Pomosty” to nie tylko prestiżowa rywalizacja sportowa, ale również niezwykłe spotkanie pasjonatów tańca – zarówno najmłodszych, jak i tych bardziej doświadczonych. Tegoroczna edycja potwierdziła, że taniec towarzyski to sztuka łączenia techniki, elegancji i emocji, a partnerstwo na parkiecie wymaga zarówno dyscypliny, jak i wzajemnego zaufania. Elbląska publiczność miała okazję podziwiać występy w stylach standardowych i latynoamerykańskich, takich jak walc, tango, samba czy cha-cha. Atmosfera wydarzenia sprzyjała nie tylko sportowej rywalizacji, ale i integracji środowiska tanecznego oraz nauce zasad fair play. Zawodnicy Elbląskiego Klubu Tańca JANTAR nie zawiedli i dostarczyli wielu powodów do dumy. Zdobyli liczne miejsca na podium, prezentując wysoki poziom artystyczny i techniczny. Oto pełna lista wyników z II bloku turnieju:

Wyniki zawodników Elbląskiego Klubu Tańca JANTAR – II BLOK

12–13 lat H

Żuchowski Oskar – Szeffler Karolina

12–13 lat G

Łanik Michał – Gerke Wiktoria

Tyburski Hubert – Kobiałko Antonina Julia

12–13 lat E

2. Zygadłowicz Jan – Stormowska Lena

SOLO Junior I D ST

Wiśniewska Joanna

SOLO Junior I D LA

4. Wiśniewska Joanna

SOLO 14–15 lat E

Wasiak Amelia – awans do klasy D

Junior I D ST

3. Ługowski Bartosz – Łaskarzewska Wiktoria

7. Sztandera Jan – Kancelarczyk Kaja

Junior I D LA

2. Ługowski Bartosz – Łaskarzewska Wiktoria

6. Sztandera Jan – Kancelarczyk Kaja

Junior II C LA

4. Rogala Kacper – Lemanowicz Wiktoria

14–15 lat E

Wojdon Oliwier – Noga Julia

Junior II C ST

Rogala Kacper – Lemanowicz Wiktoria – JANTAR Elbląg

Barański Bartosz – Skowrońska Gabriela – JANTAR Elbląg

Junior II C LA

4. Rogala Kacper – Lemanowicz Wiktoria

Junior II D ST

Szarko Michał – Kowalska Agata

Junior II D LA

Szarko Michał – Kowalska Agata

Barański Bartosz – Skowrońska Gabriela