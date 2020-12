Taneczne Pomosty za nami

W miniony weekend (12-13 grudnia) w Elblągu odbył się Ogólnopolski Turniej Taneczny Pomosty. W turnieju wzięły udział pary z całego kraju m.in. z Białegostoku, Warszawy, Koszalina, Bydgoszczy, Gdańska, Szczecina, Torunia, i Łomży. W rywalizacji wzięło udział aż 31 par z Elbląga reprezentujących Elbląski Klub Tańca Jantar. Liczba zdobytych medali jest również imponująca: aż 20 złotych, 19 srebrnych, oraz 15 brązowych! Gratulujemy!

Pomosty to turniej z tradycją, który odbywa się w Elblągu od kilkudziesięciu już lat. Co roku, skupia liczne grono tancerzy z całej Polski. Jest to impreza adresowana do młodych ludzi, którzy z pasją, chęcią i zapałem rozwijają swoje sportowe zainteresowania taneczne. Co roku na imprezę przyjeżdżają tancerze, którzy chcą podnosić swoje umiejętności i sprawdzić się w rywalizacji sportowej. Turniej jest dofinansowany ze środków Gminy Miasta Elbląg. Ze względu na obowiązujące ograniczenia związane z epidemią COVID-19 turniej odbył się w wyjątkowych warunkach bez udziału publiczności. Dla wszystkich wiernych fanów tańca była dostępna relacja live. Jedną z kategorii turnieju był Puchar Regionów. Start w nim umożliwia zdobycie wyższych klas tanecznych bez względu na obecnie posiadane punkty i miejsca medalowe. Elblążanie stanęli na wysokości zadania i zdobyli dużą ilość nowych klas: 9 nowych klas B, 6 nowych klas C oraz 3 nowe klasy D i jedna klasa E!

PUCHAR REGIONÓW (OSIĄGNIĘCIA EKT JANTAR)

Kategoria 14-15 D ST

9. Krawczyk Olaf / Kurkowska Kamila

Kategoria pow.15 C LA

2. Stańczewski Nikodem / Fidut Julia (awans do klasy B)

3. Dreger Michał / Sokalska Kinga (awans do klasy B)

Kategoria 14-15 D LA

5. Kodrzycki Maksymilian / Ulkowska Klaudia (awans do klasy C)

18. Krawczyk Olaf / Kurkowska Kamila

Kategoria 14-15 C ST

1. Szreder Paweł / Szymańska Wiktoria (awans do klasy B)

4. Kodrzycki Maksymilian / Ulkowska Klaudia (awans do klasy B)

Kategoria 14-15 C LA

3. Szreder Paweł / Szymańska Wiktoria (awans do klasy B)

Kategoria pow.15 C ST

1. Stańczewski Nikodem / Fidut Julia (awans do klasy B)

Kategoria 10-11 E Komb. 6T

6. Śliwa Konrad / Buczek Hanna (awans do klasy D)

8. Panek Adam / Rosenkiewicz Julia

Kategoria 12-13 E Komb. 8T

7. Koperczak Oskar / Waluszkiewicz Emilia

Kategoria 14-15 E Komb. 8T

5. Kuźniarski Jurand / Daraszkiewicz Zuzanna (awans do klasy D)

Kategoria 12-13 D ST

3. Waruszewski Tymon / Dobrowolska Marta (awans do klasy C)

4. Zamiara Mariusz / Saryk Amelia (awans do klasy C)

5. Żmijewski Marcel / Ciechorska Michalina (awans do klasy C)

7. Sokół Tomasz / Wasiłyszyn Kornelia

8. Wiśniewski Krzysztof / Bieraga Zofia

13. Wacławski Damian / Sroka Wiktoria

17. Smolarek Filip / Walińska Otylia

18. Sarnowski Łukasz / Reich Justyna Joanna

Kategoria 12-13 C ST

1. Józefowicz Marceli / Jankowska Patrycja (awans do klasy B)

6. Jezierski Błażej / Cybulska Malwina

7. Woliński Bartosz / Konarzewska Maja

Kategoria pow.15 E Komb. 8T

5. Zamiara Tomasz / Malinowska Aleksandra

Kategoria 12-13 D LA

3. Zamiara Mariusz / Saryk Amelia (awans do klasy C)

7. Waruszewski Tymon / Dobrowolska Marta

8. Wacławski Damian / Sroka Wiktoria

11. Smolarek Filip / Walińska Otylia

11. Sokół Tomasz / Wasiłyszyn Kornelia

14. Wiśniewski Krzysztof / Bieraga Zofia

17. Sarnowski Łukasz / Reich Justyna Joanna

Kategoria 12-13 C LA

1. Józefowicz Marceli / Jankowska Patrycja (awans do klasy B)

6. Żmijewski Marcel / Ciechorska Michalina (awans do klasy B)

9. Jezierski Błażej / Cybulska Malwina

12. Woliński Bartosz / Konarzewska Maja

Kategoria pow.15 B ST

1. Dolegała Krystian / Knyszyńska Nikola

3. Tworkowski Marcel / Jankowska Agnieszka

7. Dreger Michał / Sokalska Kinga

Kategoria pow.15 B LA

6. Dolegała Krystian / Knyszyńska Nikola

7. Tworkowski Marcel / Jankowska Agnieszka

Podczas imprezy zostały też rozegrane Puchar i Mistrzostwa Województwa, gdzie głównie nasze pary stawały na podium. Rywalizację oceniała komisja złożona z sędziów, który reprezentowali – Olsztyn, Warszawę, Konin, Białystok, Toruń, Szczecin i oczywiście Elbląg. Wszystkich parom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów tanecznych! Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego „Pomosty” został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Elbląg.