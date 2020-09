Taniec – hobby na całe życie!

W Centrum Tańca Promyk zaczynamy nowy sezon taneczny. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć dla dzieci. Dlaczego warto do nas dołączyć? Tańcząc w Centrum Tańca Promyk dzieci zyskują nie tylko nowe umiejętności i możliwości, ale również przyjaciół. Dzieci dołączają do grona osób, które razem przeżywać będą sukcesy, podejmować będą wyzwania i stworzą bardzo silną ekipę, która razem będzie mogła osiągnąć wszystko!

Każde zajęcia to blisko godzinna przygoda taneczna, podczas której najmłodsi nauczą się poprzez zabawę różnych choreografii. Zajęcia z dziećmi prowadzą doświadczeni instruktorzy. Prawie przez cały tydzień na najmłodszych czekają różnorodne zajęcia. Co ważne: dla nowych uczestników mamy 2 tygodnie bezpłatnych zajęć we wrześniu. Zaczynamy od 17 września. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do zapisów:

Dziecięca Akademia Tańca

Dziecięca Akademia Tańca to zajęcia, podczas których dzieci uczą się podstawowych kroków wybranych tańców towarzyskich oraz nowoczesnych. To także nauka koordynacji ruchowej i uwrażliwienia muzycznego. Zapraszamy dzieci od 5 do 6 roku życia. Zajęcia prowadzą instruktorzy Katarzyna Lesz i Marek Kucharczyk

sobota | godz. 11.00 – 11.55 – start 19.09.2020

poniedziałek | godz. 16.15 – 17.10 – start zajęć 21.09.2020 (dzień zajęć do wyboru)

Gimnastyka Artystyczna

Gimnastyka artystyczna to sport, który łączy w sobie elementy baletu, gimnastyki i tańca. To także parada wdzięku, gracji i niełatwych umiejętności. Przynosi wiele korzyści dla sprawności i zdrowia organizmu, wzmacnia mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała, kształtuje zwinność, gibkość, uczy samodyscypliny i samodzielności. Zajęcia skierowane są do dziewczynek od lat 5 prowadzi je instruktor Svitlana Vysotska

sobota | godz. 9.30 – 10.50 – start zajęć 19.09.2020

Rytmika

Program zajęć przygotowany z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 4 lat. Zawiera on naukę kroków podstawowych w tańcach takich jak: polka, samba, cha-cha, taniec disco w formie zabawy. Dzięki udziałowi w zajęciach dzieci pracują nad koordynacją ruchową, poprawną postawą ciała, uczą się tańca w różnych rytmach muzyki oraz zdobywają umiejętności potrzebne do rozwijania w przyszłości różnych technik tanecznych. Rytmikę prowadzi Katarzyna Lesz.

sobota | godz. 10.00 – 10.55 – start zajęć 19.09.2020

Hip-Hop

Hip-hop to zajęcia dla dzieci, które mają nadmiar energii. Hip - hop to dynamika, ekspresja i dobra zabawa. Łączy luz z dopracowanymi do perfekcji skomplikowanymi krokami. Różnorodność układów wyzwala w uczestnikach kreatywność, rozwija wyobraźnię i ćwiczy pamięć. To także sposób na poprawę kondycji i koordynacji ciała. Zajęcia pomagają dziecku otworzyć się, uczą prezentacji siebie i zachowania na scenie. Skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat. Hip-hopu uczy instruktor Justyna Michalak.

Zajęcia 2 x w tygodniu:

wtorek | godz. 17.15 – 18.10

czwartek | godz. 17.15 – 18.10 – start zajęć 17.09.2020

Tik Tok DANCE

Tik-Tok to aplikacja, która podbiła świat dzieci, młodzieży i dorosłych. Krótkie choreografie do znanych hitów muzycznych, podbijają internet. Na zajęciach najmłodsi wcielą się w role TikTokerów ucząc się krótkich choreografii tanecznych. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku od 6 lat prowadzi je Justyna Michalak.

piątek | 18.30 – 19.25 – start zajęć 18.09.2020

Taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży

Oczami wyobraźni widzisz swoje dziecko na parkiecie mistrzostw świata w tańcu? Wierzysz, że Twoja pociecha ma talent i czuje rytm? Nie trać czasu, zapisz dziecko na zajęcia tańca towarzyskiego. Na zajęciach uczymy m.in. walca angielskiego, tango, walca wiedeńskiego, rumbę, sambę i fokstrota. Tańczące dzieci mogą pochwalić się lepszą motoryką, postawą ciała niż ich rówieśnicy, a także umiejętnością zachowania równowagi. Taniec przychodzi z pomocą również podczas nauki w szkole. Oto przykład – wyobraźnia przestrzenna, intensywnie rozwijana przy powtarzaniu figur i układów choreograficznych, przyda się podczas lekcji matematyki! Za kurs tańca towarzyskiego odpowiedzialni są instruktorzy Klaudia Kędzierska i Remigiusz Ryński.

Zajęcia 2 x w tygodniu:

sobota | godz. 12.00 – 13.25

niedziela | godz. 10.00 – 11.25 – start zajęć 19.09.2020

Centrum Tańca „Promyk” ul. Browarna 80, Elbląg; zapisy: biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00; tel. +48 55 611 01 30/40, tel. kom. +48 609 977 220; e-mail: promyk@swiatowid.elblag.pl, www.promyk.elblag.pl