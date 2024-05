Test wiedzy o filmach w Kinie Światowid

Kino Światowid w Elblągu zaprasza na I Test Wiedzy o Filmach realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wydarzenie odbędzie się 16 maja o godz. 17 w ramach Konferencji Filmoznawczej „Wróćmy do regionów”.

„Nóż w wodzie”, „Cztery noce z Anną”, „Róża” czy „Cicha noc” to zaledwie 4 tytuły z bogatej listy filmów realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 16 maja będzie okazja, żeby wykazać się wiedzą na temat ich znajomości. Uczestnicy testu odpowiedzą na 40 pytań, jednokrotnego wyboru.

- Mamy nadzieję, że konkurs wiedzy o filmach z naszego województwa będzie nie tylko okazją do świetnej zabawy, ale także szansą na to, żeby zwrócić uwagę na ten aspekt kultury w regionie – mówi Aleksandra Bielska koordynatorka wydarzenia. Filmografia jest imponująca i różnorodna, obejmuje filmy, które znalazły uznanie także poza granicami Polski. Tegoroczny test skupi się na tych najbardziej rozpoznawalnych tytułach, twórcach i twórczyniach, zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych Kina Światowid, na których pojawia się krótkie informacje, które pomogą przygotować się do wydarzenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w teście mogą zgłaszać udział mailem: kino@swiatowid.elblag.pl lub telefonicznie 55 611 20 56 do 14 maja. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Konkursowi towarzyszyć będzie projekcja filmu „Miałem farta”. Dokument przybliża sylwetkę wybitnego reżysera – Jerzego Hoffmana, autora takich znakomitych obrazów jak „Znachor”, „Potop”, „Trędowata” czy „Prawo i pięść”. Twórca od wielu lat związanych jest z województwem warmińsko-mazurskim, wspierał powstanie funduszu regionalnego w r i jest ambasadorem WAMA Film Festival – największego wydarzenia filmowego w regionie. Po seansie i widzowie spotkają się z autorem dokumentu – Bogumiłem Osińskim.

Wydarzenie organizowane jest w ramach Konferencji Filmoznawczej „Wróćmy do regionów” dofinansowanej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.