Tu jest co fotografować

W tym roku wernisaż Fotki Miesiąca z powodu epidemii koronawirusa nie może się odbyć w tradycyjnej formie. Ale nic straconego! 12 stycznia na portEl.pl zamieścimy wirtualny wernisaż najlepszych konkursowych fotek oraz konkurs z nagrodami na fotkę 20-lecia portEl.pl. A już dzisiaj zapraszamy na rozmowę z Piotrem Leibnerem, autorem okładkowego zdjęcia Kalendarza portEl.pl na 2021 rok.

- Pana zdjęcie z okładki kalendarza zwraca uwagę, intryguje. Jak Pan wpadł na to, by wykonać właśnie takie ujęcie?

- Gdy tylko na dziedzińcu Galerii El pojawił się ten trawnik, chciałem zrobić mu zdjęcie z góry, z innej perspektywy. Czekałem jednak na odpowiednie światło, by zaznaczyć na zdjęciu coś związanego z Elblągiem, czyli Galerię El, a w zasadzie jej cień. Ujęcie wykonałem dronem.

- Wiem, że często wykorzystuje Pan drona do zdjęć. Dlaczego?

- Piękne miejsca, można pokazać dzięki dronowi z jeszcze fajniejszej perspektywy, która na co dzień nie jest przez wielu widziana. Mam oczywiście uprawnienia na drona, to półamatorski sprzęt. Jeśli pogoda pozwala, staram się często latać.

- A jak się zaczęła Pana przygoda z fotografią? Chyba nie od drona?

- Fotografia zawsze mnie fascynowała. Trzy lata temu po raz pierwszy wrzuciłem zdjęcie na wasz konkurs Fotka Miesiąca i to zrobione telefonem. Zostało wyróżnione, było pokazane na wernisażu. Wtedy poczułem, że chyba mam oko do zdjęć i tak zacząłem to rozwijać. Najpierw jeden aparat, potem drugi, następnie dron. Fotografia to jedna z moich pasji, w której się spełniam i jestem szczęśliwy z tego, co robię.

Zdjęcie pana Piotra trafiło na okładkę kalendarza portEl.pl na 2021 rok (fot. Piotr Leibner)

- Ma Pan jakieś ulubione plany zdjęciowe? Miasto czy okolice?

- Lubię fotografować okolice. Mieszkamy w pięknych okolicznościach przyrody i jest co fotografować. Dotychczas uwieczniłem na zdjęciach może jedną dziesiątą tego, co można sfotografować.

- Na koniec proszę opowiedzieć coś o sobie. Czym się Pan na co dzień zajmuje?

- Mam 35 lat, mieszkam w Elblągu. Jestem kierownikiem jednej z hurtowni w branży budowlanej.

Od redakcji: Wernisaż Fotki Miesiąca planowaliśmy jak co roku w drugi wtorek stycznia. W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa niestety nie możemy zorganizować spotkania z naszymi Czytelnikami i autorami fotek. Dlatego w tym roku wernisaż odbędzie się w formie wirtualnej na portEl.pl . 12 stycznia zaprezentujemy najlepsze zdjęcia Czytelników z 2020 roku, wybrane przez naszą redakcję. Rozpoczniemy też wówczas konkurs na Fotkę 20-lecia portEl.pl Więcej szczegółów wkrótce.