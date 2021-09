Turniej Jednego Wiersza i Wielorzeczny Slam – czyli szansa dla wszystkich, którzy odważą się przedstawić swoją twórczość

Festiwal Literatury Wielorzecze to także okazja do rywalizacji. Tutaj nie ma znaczenia od jak dawna piszesz i czy masz na koncie wydane książki. Może okazać się, że od dawna skrywany wiersz powali wszystkie inne, a odpowiednio zaprezentowana instrukcja pralki doprowadzi cię do finału slamu. Turnieje Jednego Wiersza i Slamy to obowiązkowy punkt programu chyba każdego spotkania literatów. I czasami niepowtarzalna okazja, by ujawnić światu swoje teksty, wiersze, przemyślenia. W tym roku będą dwie możliwości zdobycia miejsca na podium, a przede wszystkim przedniej zabawy: w piątkowym Turnieju i sobotnim slamie.

Pierwszy konkurs poprowadzą Arco Van Ieperen i Rafał Nowakowi, którzy w tandemie są najczęściej widziani. Turniej Jednego Wiersza rządzi się pewnymi prawami, ale nie ma tutaj zbyt wielu zasad, których należy przestrzegać. Jeśli twój wiersz spełnia poniższe warunki - odważ się go przeczytać - może to właśnie od tego tekstu rozpocznie się twoja literacka przygoda?

- jeśli twój wiersz nie był wcześniej publikowany w internecie/prasie/książkach - przeczytaj go na turnieju;

- jeśli uważasz, że to dobry tekst - przeczytaj go na turnieju;

- jeśli uważasz, że to słaby tekst - tym bardziej przeczytaj go na turnieju - może jesteś dla siebie po prostu zbyt krytyczny.

Na TJW zapraszamy w piątek 19 września o g. 18:30 do Szkoły Muzycznej.

Slam to konkurs, w którym publiczność decyduje kto przechodzi do kolejnego etapu. Możesz zaprezentować dowolny tekst; może to być wiersz, fragment prozy, tekstu piosenki, dramatu itd. Poprowadzi go nasz wielorzeczny weteran, który wpisał się w tradycję elbląskich konkursów. Mowa oczywiście o Wojtku Borosie. Na ten wyjątkowy wieczór zapraszamy do Mjazzgi, w której już kilkukrotnie mieliśmy okazję organizować nasze wielorzeczne spotkania, w sobotę o g. 21.

Wojciech Boros – ur. 10.04.1973 r. w Gdańsku, poeta. Zdobywca „Czerwonej Róży” (1996). Stypendysta: Marszałka Województwa Pomorskiego (kilkakrotnie), Prezydenta M. Gdańska (2008, 2021), Baltic Centre for Writers and Translators (Szwecja, 2012), ZAiKS-u (2020). Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury (2013, 2018). W 2013-2014 r. wziął udział w austriacko-polskim projekcie artystycznym Josefa Trattnera „SOFA. Polnische sofafahrten/Z sofą po Polsce”. Jego wiersze były tłumaczone na język niemiecki, czeski, angielski, białoruski i ukraiński. Wydał tomy: „Nierealit górski” (1997), „Jasne i Pełne” (2003), „Złe zamiary” (2008), „Pies i Pan” (2014) oraz audiobook „Pusta noc” (2012 – w opracowaniu muzycznym Marcina „Emitera” Dymitera). Redaktor działu poezji w kwartalniku „Bliza” (od 2009 r.), stały współpracownik dwumiesięcznika literackiego „Autograf”. Organizuje wieczory poetyckie, konkursy jednego wiersza, slamy poetyckie, etc.

Przypominamy, że wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny.

Na naszej stronie fb: https://www.facebook.com/alternatywni dostępne są materiały dotyczące naszych gości i spotkań, a także post poświęcony dojazdowi i noclegom.