Twórcze spotkania w CS Galeria EL #3

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na kwietniowe oprowadzanie kuratorskie i warsztaty z tworzenia kartek pop-up w wersji rozszerzonej o nowe wyzwania.

Zapraszamy dorosłych i młodzież w wieku ponadpodstawówkowym na:

- godzinę 11.00 - oprowadzanie kuratorskie po wystawach: Adrianny Leszczyńskiej i Agaty Królak. O twórczości elblążanki Adrianny Leszczyńskiej i wystawie “Nie wiedziałem, że jestem gwiazdą” opowiadać będzie kuratorka Joanna Mierzejewska. Natomiast o idei przyświecającej wystawie Agaty Królak “Naczynia tak jakby połączone” oraz towarzyszącej jej aukcji prac artystki opowiadać będzie kuratorka Emilia Orzechowska.

- godzinę 12.00 - warsztaty z tworzenia kartek pop-up w wersji rozszerzonej o nowe wyzwania. Podczas spotkania poprowadzonego przez edukatorkę Helenę Wojciechowską w kameralnym gronie wykonać będzie można wiosenną (urodzinową) kartkę pop-up lub własną książeczkę pop-up opartą o prostą historyjkę

Warsztaty to okazja do zapoznania się z tematyką pop-up book-ów lub przejścia na wyższy poziom. Zapewniamy wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac oraz filiżankę ciepłej herbaty. Wszystkie dzieła staną się własnością autorów.

Warsztaty kierujemy do osób dorosłych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Termin: 2 kwietnia, sobota, godzina 11.00- 12.00- oprowadzanie kuratorskie, godz. 12.00 – 14.00- warsztaty

Koszt: 15 zł od osoby za pakiet (oprowadzanie + warsztaty) lub 10 zł (oprowadzanie lub warsztaty)

Na warsztaty obowiązują zapisy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Zapisy: helena@galeria-el.pl