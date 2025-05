Tydzień Bibliotek w Bibliotece Pedagogicznej

Biblioteka Pedagogiczna zaprasza na Tydzień Bibliotek – wyjątkowy cykl wydarzeń, który zadowoli zarówno miłośników historii, jak i pasjonatów literatury. W programie trzy spotkania, które pozwolą odkryć fascynujące postacie i opowieści, często zapomniane lub niedoceniane.

Już w czwartek, 8 maja o godz. 18, zapraszamy na prezentację książki poświęconej Kanałowi Elbląskiemu i pochylni Buczyniec. Autorzy – Ryszard Kowalski i Sławomir Dylewski – opowiedzą o niezwykłej historii tego inżynieryjnego dzieła oraz jego twórcy, George’u Jacobie Steenke. Spotkanie wzbogacą unikatowe fotografie, ciekawe fakty i mniej znane anegdoty. Na miejscu będzie można nabyć album „Pochylnia Buczyniec. Album Steenkego z 1865 roku” oraz inne materiały.

Kolejnym punktem programu będzie spotkanie z Mariolą Pryzwan – autorką książki „Lilka. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska we wspomnieniach i listach”. To świetna okazja, by posłuchać o życiu i twórczości jednej z najciekawszych poetek XX wieku oraz o warsztacie autorki, której wielką pasją jest praca z archiwaliami i odkrywanie zapomnianych historii. Na to spotkanie zapraszamy w poniedziałek, 12 maja o godz. 17.

Na zakończenie (14 maja, godz.18 ) – poruszająca historia jednego z najważniejszych dowódców II Rzeczypospolitej. Z okazji 140. rocznicy urodzin gen. Kazimierza Sosnkowskiego zapraszamy na spotkanie pt. „Przez Karpaty ku wolności”, poświęcone jego spektakularnej ucieczce z września 1939 roku. O nieznanych kulisach tej historii opowiedzą Borys Juhas i Tomasz Czapla.

Serdecznie zapraszamy – każdy znajdzie coś dla siebie!