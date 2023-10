„Tym razem na poważnie” - wystawa plakatów Michała Kokerskiego

Muzyka i ludzie to inspiracje artysty Michała Kokerskiego, którego wystawę będziemy mogli podziwiać w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Na wernisaż zapraszamy już w środę, 11 października o godz. 18:00. Wstęp wolny.

Na wystawie będziemy mogli podziwiać zbiór ulubionych prac Michała Kokerskiego, wśród nich m.in. 4 plakaty pracy dyplomowej artysty.

Inspiracją większości prac, które będą mieli Państwo okazję zobaczyć podczas wernisażu była muzyka. Utwory bardziej lub mniej znane, które podczas odsłuchu uruchomiły w głowie artysty myśl lub niekiedy lawinie myśli i pomysłów. Czasami były one od razu przelewane na papier, innym razem działo się to po upływie jakiegoś czasu. Drugim największym źródłem inspiracji Michała Kokerskiego, są ludzie, obcy, widziani na ulicy lub Ci z grona znajomych, a dokładniej ich charaktery. Artystę fascynują ogorzałe twarze, które odsłaniają historię swoich właścicieli.

Interesują mnie zmarszczki, krzywe zęby, zwisające brzuchy, ostre spojrzenia lub inne cechy nadające charakteru. Bywa i tak, że najpierw narysuję jakąś twarz, a dopiero później kojarzę ją z piosenką – mówi Michał Kokerski. Zazwyczaj wszystko zaczyna się od kreski ołówkiem, później obrabiam to w programach graficznych i drukuję na super papierze – dodaje artysta.

Już dziś zapraszamy na tę wyjątkową wystawę. Wstęp wolny! Wernisaż odbędzie się 11.10.2023 o godz. 18:00 w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu i jak dodaje sam artysta: podczas wernisażu będzie poczęstunek, napitek, muzyczka, która inspirowała mnie do rysowania i będę też ja!

Michał Kokerski o sobie:

Ukończyłem Polsko-Japońska Akademię Technik Komputerowych w Warszawie na kierunku Sztuka Nowych Mediów w specjalizacji Grafika. Na co dzień prowadzę studio graficzne specjalizujące się w projektowaniu odzieży, brandingu, grafikach produktowych i marketingowych. Część swojej twórczości przelewam na deskorolki i ubrania pod postacią marki odzieżowej Seia Workshop.

Odkąd pamiętam moje szkolne zeszyty, częściej niż notatkami wypełnione były rysunkami i literami. Będąc mniejszym Michałem, byłem mega zajarany street art’em i sztuką graffiti, które miały znaczący wpływ na ukształtowanie stylu moich prac i skąd do dzisiaj często czerpię inspiracje. Gruby kontur, ogromne litery w przestrzeni i zamaszyste napisy markerem zawsze przykuwały moją uwagę. Nieco później przez poznanie kultury snowboardowo-surfingowej moje rysunki nieco ewoluowały i myślę, że to co dziś widzicie jest mieszanką tych wszystkich nurtów.

Data: 11.10.2023 r. (środa), godz. 18:00,

Miejsce: Hol Główny, CSE „Światowid„ w Elblągu,

Wystawa będzie czynna do 22 listopada 2023 r. w godzinach pracy CSE „Światowid” w Elblągu. Zapraszamy, wstęp wolny!