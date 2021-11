Utrwalić ślad po Ryszardzie Tomczyku

W Muzeum Archeologiczno-Historycznym otwarto wystawę „W tyglu sztuki”, poświęconą twórczości zmarłego rok temu Ryszarda Tomczyka, honorowego obywatela Elbląga. - Z całości wystawy może wyłonić się postać artysty nietuzinkowego, bardzo wszechstronnego, obdarzonego wielką energią i dynamiką w działaniu, która przejawiała się na wielu polach. Chciałbym, by wyłaniała się również postać artysty naszego, elbląskiego, który w Elblągu żył, dla niego tworzył tak wiele dekad – mówi Michał Kozłowski, kurator wystawy. Zobacz zdjęcia.

- Wystawa powstała ze zbiegu dwóch okazji. Pierwszą jest niedawno miniona, 8 listopada, pierwsza rocznica śmierci Ryszarda Tomczyka. Drugą jest bardzo hojny dar pani Aliny Abramowicz-Tomczyk, która zechciała przekazać naszemu muzeum coś, co możemy śmiało nazwać spuścizną po swoim zmarłym mężu. Mam tu na myśli naprawdę duży zbiór rozmaitych pamiątek, dokumentów, zdjęć, rysunków, rękopisów, najrozmaitszych małych form, które były zbierane przez dekady. Oczywiście nie prezentujemy na wystawie całości ze względu na oczywiste ograniczenia przestrzeni ekspozycyjnej, ale mam nadzieję, że ten wycinek oddaje ducha całości – mówi Michał Kozłowski, kurator wystawy.

Wystawa „W tyglu sztuki. Życie i twórczość Ryszarda Tomczyka” zajmuje dwie sale ekspozycyjne w budynku Gimnazjum. - W pierwszej skupiamy się na jednym, konkretnym motywie wizualnym, który pan Tomczyk w swojej twórczości stosował, czyli na sławetnym biomie. Daje nam to unikalną okazję do prześledzenia ewolucji twórczej artysty na przestrzeni ponad pół wieku. 53 lata – dokładnie tyle dzieli najstarszy obraz prezentowany w tej sali od najnowszego. Ten najnowszy jest ostatnim namalowanym przez pana Ryszarda i na nim są też owe biomy i tworzy to symboliczną klamrę – mówi kurator wystawy. - Druga sala posłużyła nam w większym stopniu do do zaprezentowania przekazu pani Aliny. Staraliśmy się ukazać niesamowitą mnogość zainteresowań pana Tomczyka, różnorodność twórczości, ale też różnorodność działań, jakie podejmował w dziedzinie kultury i sztuki, która musi budzić wielkie uznanie. Znajdują się też tu pamiątki z dzieciństwa, rozmaite fotografie, które rzucają osobiste światło na życiorys artysty. Z całości wystawy może wyłonić się postać artysty nietuzinkowego, bardzo wszechstronnego, obdarzonego wielką energią i dynamiką w działaniu, która przejawiała się na wielu polach. Chciałbym, by wyłaniała się również postać artysty naszego, elbląskiego, który w Elblągu żył, dla niego tworzył tak wiele dekad.

Alina Abramowicz-Tomczyk, wdowa po artyście, podczas otwarcia wystawy przeczytała fragment testamentu Ryszarda Tomczyka, w którym wyraził życzenie, by jego prace malarskie trafiły do elbląskiego muzeum, a jego bogate archiwum służyło innym do badań nad elbląskim środowiskiem kulturalnym. Dziękowała wszystkim, którzy pomogli jej w inwentaryzacji zbiorów, trwającej aż rok, a szczególnie Danielowi Lewandowskiemu (pracownikowi GE Power, propagatorowi elbląskiej historii – red.), kuratorowi wystawy Michałowi Kozłowskiemu i Marzennie Brackiej-Kondrackiej, która wydała album o elbląskim artyście.

- Jesteśmy tu po to, by ślad, który Ryś po sobie zostawił, utrwalić i upamiętnić – mówiła o zbiorach Alina Abramowicz-Tomczyk. - Wystawa została przygotowana z ogromnym profesjonalizmem, wyczuciem i pragnieniem, by pokazać Rysia w całym jego bogactwie. To był człowiek, który chwytał sto srok za ogon, wieloma rzeczami się zajmował i w każdej dziedzinie miał sukcesy. Był człowiekiem renesansu, człowiekiem szczęśliwym, bo udało mu się zrobić to, co się rzadko zdarza - skończył wszystko, co zaczął. Zdążył...