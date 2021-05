W teatrze: Czym jest przyjaźń i wolność?

To prawda, że dzieci, które mają kontakt z teatrem, są zazwyczaj spokojniejsze, bardziej cierpliwe oraz lepiej rozumieją niektóre sytuacje społeczne i rodzinne. Teatr pobudza wyobraźnię, rozwija kreatywność i najczęściej uczy! W ten weekend gramy spektakl dla nieco młodszej widowni. Zapraszamy! - informuje Teatr im. Aleksandra Sewruka.

Adonis ma wszystko. Posiłki podstawiane pod nos. Publiczność, która po każdym koncercie bije mu brawo. Pachnące kąpiele. Drogie zabawki. I służbę od spełniania wszystkich zachcianek. Jest zakochany w sobie i poza otaczającym go luksusem, niewiele obchodzi go rzeczywistość. Niespodziewanie w jego życiu pojawia się pokraczny Węgiel. Splendor i wygodą będą dla niego szokiem. To spotkanie zmieni życie każdego z nich? Czego się od siebie nauczą? Czym jest wolność i czy w życiu ważna jest rodzina? A może po prostu kolejna ładna rzecz i brak obowiązków? Domową papugę, Adonisa i uliczną wronę, Węgla, połączą marzenia o wolności i przyjaźń.

Fred Apke, słynący głównie z tragifars, jest doskonałym autorem sztuk dla dzieci. Niespodziewane zetknięcie dwóch różnych światów jest nad wyraz aktualnym przesłaniem, iż mimo odmienności, najważniejszy jest szacunek. Inny nie znaczy gorszy, a prawdziwa przyjaźń pozwala osiągnąć wielkie cele.

Spektakl "Adonis ma gościa" będzie można zobaczyć w elbląskim Teatrze im. A. Sewruka 29 maja o godz. 16 i 30 maja o godz. 12. - Oczywiście będziemy spotykać się zachowując wszelkie aktualnie obowiązujące standardy sanitarne dotyczące ilości osób na widowni, dezynfekcji, zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu. W sprawie ewentualnych rezerwacji prosimy o kontakt z Kasą Teatru, tel. (55) 641-97-00 wew. 392 lub wew. 326. W spektaklu wykorzystywane są światła stroboskopowe - informuje Teatr im. A. Sewruka.