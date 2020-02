W tym tygodniu portEl poleca: koncert charytatywny i scenę przy stoliku

Od kultury przez duże K po popkulturę: konferencje i festiwale, wernisaże i wystawy, koncerty i spektakle, imprezy oraz festyny - w poniedziałki specjalnie dla naszych Czytelników prezentujemy wydarzenia kulturalne i rozrywkowe nadchodzącego tygodnia w Elblągu i okolicy.

We wtorek, 18 lutego o godz. 18 w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu, ul. Świętego Ducha 25 odbędzie się koncert promujący płytę Roberta Fursa pt. Electric Radiator. Wstęp wolny.

W najbliższą środę, 19 lutego, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu wraz Elbląskim Towarzystwem Kulturalnym, zapraszają na kolejną Scenę przy stoliku.

W czwartek, 20 lutego w Teatrze im. Sewruka odbędzie się koncert charytatywny na rzecz dzieci niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Elblągu. Wystąpią Elbląska Orkiestra Kameralna i Marcin Wyrostek.

Tego samego dnia w Mjazzdze pojawi się The Pau, tegoroczna debiutantka Mystic Production. The Pau to realizacja punkowej idei „zrób to sam” – jednoosobowy projekt Pauliny, bezkompromisowej młodej kobiety, która komponuje, robi bity, gra na gitarze, pisze i śpiewa teksty.

W piątek, 21 lutego w Mjazzdze wystąpi Sergiej Kriuczkow – w jednej osobie trębacz, wokalista, solista, lider i kierownik artystyczny sekstetu Riverboat Ramblers Swing Orchestra. Usłyszymy najpiękniejsze piosenki o księżycu ubrane w muzykę swingową i jazz.

W sobotę, 22 lutego w Mjazzdze wystąpią trzy zespoły: Ach, Fertitle Hump, Magnificent Muttley i Birds No Fly.

