W tym tygodniu portEl poleca: poetyckie spotkanie, ceramika i koncert EOK

Od kultury przez duże K po popkulturę: konferencje i festiwale, wernisaże i wystawy, koncerty i spektakle, imprezy oraz festyny - w poniedziałki specjalnie dla naszych Czytelników prezentujemy wydarzenia kulturalne i rozrywkowe nadchodzącego tygodnia w Elblągu i okolicy.

W środę, 5 lutego o godz. 19 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się spotkanie z Mariuszem Czubajem i Marcinem Świetlickim. Nie będzie to koncert ani spotkanie autorskie, a może jednak trochę jedno i drugie. Na pewno popłyną dźwięki saksofonu, na pewno padnie (nie)wiele? słów.

Do 16 lutego w Galerii Art Miś można oglądać niderlandzką ceramikę (od pon. do pt. w godz. 8-17, sob. 9 - 14). Fajanse z Delft (nid.Delfts Blauw) to wyroby dekoracyjne i użytkowe wykonane oryginalnie w technice fajansu z ręcznie malowanymi dekoracjami w kolorze niebieskim na białym tle ze szkliwa cynowego, pochodzące z okresu XVII do połowy XIX w. wyprodukowane w manufakturach w holenderskim mieście Delft.

Filia nr 3 Biblioteki Elbląskiej przy al. J. Piłsudskiego zaprasza w czwartek, 6 lutego, o godz. 15.15 na warsztaty dziewiarskie w ramach spotkań w Bibliotecznej Strefie Seniora Remedium. Wstęp wolny.

9 lutego wysłuchamy muzyki, która gości na najwyższej kulturalnej półce od dekad i ani myśli stamtąd schodzić. Bez niej nie sposób sobie wyobrazić takich filmów, jak „Śniadanie u Tiffaniego”, „Ojciec chrzestny”, „Pianista” czy „Zimna wojna” – to zgodna opinia melo-, kinomanów i amerykańskiej Akademii Filmowej (sześć Oskarów!). Czas, aby ich zdanie podzielili elblążanie – EOK zadba o to w towarzystwie maestro Ariela Ludwiczaka i zaproszonych artystów. Wieczór oskarowych przebojów odbędzie się w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu, początek o godz. 18.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.

