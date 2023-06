Wakacyjne granie (Co jest grane? Odc. 15)

Uff ,wreszcie wakacje! To z pewnością najbardziej oczekiwany, najwspanialszy okres w życiu każdego ucznia, tego, który przyniesie świadectwo ukończenia szkoły z najwyższymi notami, jak również tego, którego oceny może nie napawają wielką dumą rodziców. Oceny ocenami, teraz czas na wypoczynek, a jak wypoczynek, to i wyjazdy. Na nich też nie może zabraknąć gier.

Kiedyś

O wakacyjnym graniu kiedyś i dziś opowiada Andrzej Krawczyński, kustosz Arcade Classics Muzeum Elbląg.

- Niegdyś lipiec i sierpień stanowiły czas rodzinnych wyjazdów z namiotem Polsportu, przyczepą kempingową z Niewiadowa albo też bez nich, ale zawsze z plecakiem i torbami. Któż z nas nie posiada wspomnień, kiedy to z rodzicami, dziadkami lub ukochaną dziewczyną, przemierzał w latach osiemdziesiątych czy dziewięćdziesiątych górskie szlaki, na które chętnie wraca po latach, teraz już z żoną, gromadką dzieci i... teściową? Z pewnością wśród nas są zwolennicy mazurskich jezior, a także wypoczynku nad rodzimym Bałtykiem, gdzie zbieranie z rodzicami bursztynu oraz niezapomniane widoki zachodów słońca, mimo ich niezwykłych uroków, nie w każdym przypadku wiodą prym jeśli chodzi o niezapomniane przeżycia wakacji nad morzem. Dla niekórych te wyjazdy był czasem na granie.

W letnie krajobrazy nadmorskich miejscowości, oprócz smażalni ryb, lodziarni, budek sprzedających frytki, zapiekanki czy gofry jest coś, co przykuwa od zawsze największą uwagę dzieci i młodzieży... tak, mowa tu o letnich salonach gier wideo. Kto z nas będąc dzieckiem chociaż raz nie znalazł się w świecie niezwykłej, niespotykanej dotąd rzeczywistości elektronicznej rozrywki? To ona na wiele lat, a może nawet do dzisiaj, zawładnęła wieloma z nas.

Mógłbym w tym artykule przywoływać wspomnienia nie tylko swoje, ale również pionierów polskiego automaciarstwa, jak w latach 80' i 90' były wyposażone i jak wielkie triumfy święciły przybytki o tym charakterze. Mógłbym wymieniać miejscowości, w których znajdowały się lokalizacje salonów arcade, na myśl których niejednego z Czytelników ogarnie nostalgia, lecz skupię się na jednej z nich, tej, która od przeszło dwudziestu lat jest mi niezmiernie bliska. Mowa o oddalonej o 35 km od Elbląga Stegnie, malowniczej miejscowości, charakteryzującej się przestronnymi, złocistymi plażami. Co może ją łączy z Arcade Classics Muzeum Elbląg?

Dziś

Odpowiedź jest prosta: to właśnie w Stegnie, a dokładnie w Gminnym Ośrodku Kultury (wejście od ulicy Sikorskiego – red.), aktualnie powstaje kolejna z filii elbląskiego muzeum gier wideo, gdzie na naszych Czytelników będzie czekało kilkadziesiąt stanowisk arcade. W dniach od 26 czerwca do 27 sierpnia zapraszam wszystkich sympatyków gry na automatach wydanych w minionym wieku na nostalgiczną podróż do przeszłości podczas interaktywnego zwiedzania. Eksponaty to klasyki arcade głównie lat 90., które przed przeszło 20 laty fascynowały graczy salonu gier rozrywkowych zlokalizowanego w Elblągu przy ulicy Wyczółkowskiego, a także między innymi w Stegnie przy ulicy Morskiej 32. W granatowo-żółtym namiocie w nadmorskiej miejscowości przez lata oferowałem między innymi pierwsze na Mierzei Wiślanej automaty do tańczenia Pump It Up, do których ustawiały się długie kolejki... Ależ to były czasy!

Wśród eksponatów w Stegnie obecnie znajdziecie między innymi legendarne symulatory wyścigów: Daytona USA 2 z 1998 roku, Ferrari F355 Challenge z 1999 roku wydane przez firmę Sega, kultowe strzelnice wideo: Terminator 2: Judgement Day wydany przez Midway w 1991 roku, Time Crisis wydana przez Namco w 1995 roku, The House Of The Dead wydawca Sega 1996 rok oraz Maximum Force wydane przez Atari Games w 1997 roku. W muzeum gier nie może zabraknąć flippera, będzie to Dr. Dude and His Excellent Ray wydany przez Bally w 1990 roku, z muzyką w stylu lat 80., ukrytym magnesem na polu gry, alfanumerycznym wyświetlaczem oraz soczewkową grafiką, taką, którą pamiętamy z trójwymiarowych pocztówek, umieszczoną na obudowie. Sympatykom skuterów śnieżnych proponuję Arctic Thunder, symulator wydany przez Midway Games. W niezwykle rzeczywisty sposób oddający realia zimowej eskapady. Na czas gry warto założyć czapkę, szalik, a rękawice też mogą się przydać, bo automat generuje strumienie chłodnego powietrza. Oprócz wymienionych urządzeń jest także The Punisher, Street Fighter II, Metal Slug, Mortal Kombat 4 i wiele innych. Czy wypatrzyliście na tej liście któryś ze swoich ulubionych automatów z dzieciństwa?

Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wszystkim Czytelnikom spokojnych, bezpiecznych wakacji, pięknej opalenizny i pamiętnych wrażeń podczas pobytu w Stegnie, a miłośnikom arcade planującym wakacje na Kaszubach polecamy filię nr 1 elbląskiego muzeum, zlokalizowaną w Kościerzynie na terenie Costerina Parku – podkreśla Andrzej Krawczyński.

Tradycyjnie zapraszamy na konkurs w naszym cyklu Co jest Grane? Wejściówki do ACME można wygrać tutaj.