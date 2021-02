Walentynki w teatrze! Zapraszamy na „Wszystko o kobietach”!

arch. teatru

Tak, to prawda! Ponownie otwieramy się dla naszych Widzów. Rezerwujcie czas! Wracamy na scenę już 14 lutego. Być może to będzie idealna okazja by znów… zakochać się w Teatrze.

14 lutego, godz. 17:00 gramy “Wszystko o kobietach” Sztuka Miro Gavrana to splot historii o przyjaźni, macierzyństwie i miłosnych perypetiach bohaterek, które różnią się od siebie nie tylko charakterem, ale także percepcją rzeczywistości i postawą wobec świata. Wszystko o kobietach to wnikliwe spojrzenie na zaskakujące życie kilku kobiet, będących na innych etapach dostrzegania swojej kobiecości. Sentymentalnie… ale przede wszystkim z dużą dawką dobrego humoru, którego z pewnością nam wszystkim teraz potrzeba! Z kim spędzimy wspólnie święto zakochanych? Bilety dostępne tylko w kasie Teatru. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00. Informacje: 55 641 97 00 w. 392 Magdalena Fennig, Marta Masłowska

Teresa Suchodolska, reżyseria: Bartłomiej Wyszomirski, scenografia, kostiumy: Iza Toroniewicz, realizacja świateł: Kazimierz Kowalski, autor: Miro Gavran, tłumaczenie: Anna Tuszyńska

oprac.daw