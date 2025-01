Walentynkowe warsztaty malowanie na kubkach

Chcesz spędzić Walentynki w sposób kreatywny i pełen artystycznych wrażeń? Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na wyjątkowe warsztaty malowania na kubkach, idealne dla par!

Podczas warsztatów wspólnie stworzycie elegancki, spersonalizowany zestaw – kubki ze spodkami, które będą piękną pamiątką Waszego wieczoru. Pod czujnym okiem instruktora, krok po kroku nauczycie się zdobić porcelanę, a efekt swojej pracy zapakujecie w stylowe, eleganckie opakowanie. Wieczór umili delikatna, relaksująca muzyka, a także poczęstunek z wybornymi przekąskami i napojami. To doskonała okazja, by celebrować ten wyjątkowy dzień w ciepłej atmosferze, rozwijając swoją kreatywność. Nie potrzebujesz doświadczenia ani talentu plastycznego! Wszystko, co potrzebne do stworzenia swojego dzieła, zapewniamy na miejscu.



Informacje organizacyjne:

• Termin: 14 lutego 2025

• Godzina: 18:00–20:00

• Miejsce: Pracownia tkacka, CSE „Światowid” w Elblągu

• Odpłatność: 150 zł/para



Zapisy:

tel. +48 55 611 20 85

e-mail: yana.urbaniak@swiatowid.elblag.pl



Zapraszamy do wspólnego tworzenia i celebrowania miłości w wyjątkowy, artystyczny sposób!