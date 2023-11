Warsztaty malarskie przy winie i muzyce

Chcesz w ciekawy sposób zaaranżować wieczór z przyjaciółkami? Organizujesz wieczór panieński? Masz ochotę twórczo i niebanalnie spędzić czas? Zapraszamy do Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu na inspirujące artystyczne warsztaty malarskie przy winie, przekąskach i muzyce.

Malowanie przy winie to 3-godzinne warsztaty, które będą idealną okazją do spędzenia czasu w sposób przyjemny, kreatywny i niebanalny. W trakcie zajęć uczestniczki stworzą abstrakcyjne obrazy zbudowane z linii i barw z dodatkiem srebra lub złota. Styl abstrakcyjny pasuje do wielu wnętrz - daje pole do popisu, jest nieoczywisty i wzbudza ciekawość.

Nie masz talentu plastycznego? Nie przejmuj się! Praca twórcza realizowana będzie pod okiem wykwalifikowanego instruktora, który we wszystkim Ci pomoże. Czas przy malowaniu umilać będzie dodatkowo wino, przekąski i muzyka.

Każda uczestniczka otrzyma na warsztatach wszystkie potrzebne materiały do stworzenia obrazu, a wykonaną przez siebie pracę będzie mogła zabrać do domu. Serdecznie zapraszamy!

Termin: 24.11.2023

Godz. 18:00/czas trwania 3h

Odpłatność: 150 zł/osoba

Prowadzenie: Anna Łobocka

Miejsce: Pracownia malarska, CSE „Światowid” w Elblągu

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 59 lub mailowo pod adresem: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl