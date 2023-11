Warsztaty weekendowe dla dzieci i opiekunów: „Zimowe okienko”

Szukasz pomysłu na kreatywne spędzenie wolnej soboty ze swoim dzieckiem? Zapraszamy do Centrum Europejskich „Światowid" w Elblągu. Już w sobotę, 25 listopada odbędą się artystyczne weekendowe warsztaty dla dzieci i opiekunów. Tematem przewodnim zajęć będzie zima i pejzaż za oknem.

Na zajęciach każde dziecko otrzyma małą ramę okienną. Najmłodsi wraz z opiekunami wyczarują na niej zimowy pejzaż metodą decoupage, wykonają ozdoby z motywem zimowych postaci i leśnych zwierząt. Oczywiście do dekoracji nie zabraknie płatków śniegu. Zimowe okienko będzie wspaniałą ozdobą zarówno dziecięcego pokoju, kuchni czy salonu.

Takie zajęcia twórczo rozwiną Twojego malucha, nauczą go planowania i przede wszystkim pozwolą na wspólne spędzenie czasu! Zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Koszt zajęć to 50 złotych. Zapewniamy wszystkie potrzebne materiały oraz słodki poczęstunek. Obowiązują zapisy.



Data: 25.11.2023, 11:30

Miejsce: dziecięca pracownia plastyczna, CSE „Światowid” w Elblągu

Cena: 50 zł / dziecko i opiekun

Dzieci w wieku: 5-12 lat





Zapisy oraz więcej informacji:

nr tel. 55 611 20 85,

e-mail: dorota.grabowska@swiatowid.elblag.pl