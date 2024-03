Warsztaty wielkanocne w muzeum

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach twórczych nawiązujących do obchodów Świąt Wielkiej Nocy. Warsztaty skierowane są do grup zorganizowanych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajęcia odbywać się będą od 19 marca do 28 marca, we wtorki, środy i czwartki, po uprzedniej rezerwacji.

Święta Wielkanocne obfitują w tradycje oraz zwyczaje ludowe, więc to znakomita okazja do ich przypomnienia oraz pokazania najmłodszym, jak ważne są przygotowania do Świąt i dlaczego warto zadbać o ich odpowiednią atmosferę. Uczestnicy zajęć poprzez gry, zabawy i quizy poznają obyczaje i symbole wielkanocne. Pod okiem prowadzącego zyskają także możliwość samodzielnego stworzenia wielkanocnego zajączka lub kurczaczka. Muzealne warsztaty pobudzą wyobraźnię i zaangażują dzieci do wspólnej aktywności. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną muzeum na stronie.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu