Wczoraj nowa płyta, jutro - koncerty, festiwal i Vivaldisco

Elbląscy kameraliści zakończyli miniony rok wydaniem albumu Weinberg-Czarnecki, a w kolejnym przygotowują m. in. drugą edycję Elbląg Music Masterclass czy zakończenie sezonu artystycznego w rytmie VIvaldisco. O najnowszym krążku oraz o planach na kolejne miesiące opowiada Karolina Nowotczyńska, dyrektor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.

- Wydanie płyty to dla artystów zawsze ważny moment, a właśnie w takim momencie jest teraz EOK w związku z niedawną premierą albumu Weinberg-Czarnecki. Album, zgodnie z zapowiedziami, muzycznie łączy północ i południe Polski...

- Hombark Concerto opisuje nasze polskie góry, z kolei utwór Truso został napisany specjalnie dla nas przy okazji otwarcia przekopu Mierzei Wiślanej. Nawiązuje oczywiście do osady Truso, są tam wyczuwalne średniowieczne brzmienia i jest to swego rodzaju hołd dla regionu i dla naszej orkiestry ze strony kompozytora Sławomira Czarneckiego, którego z orkiestrą łączy wieloletnia współpraca i przyjaźń.

- Jak długo powstawał ten album?

- Samo naganie udało się nam dopiąć w dwa dni. Następnie przez kilka miesięcy trwał mastering i tłoczenie płyt. To ogrom pracy wspaniałego realizatora Tomasza Lidy. Jednak przygotowania do stworzenia tego albumu zaczęły się już dawno. Z panem Sławomirem Czarneckim poznaliśmy się wiele lat temu. Paula Preuss, z którą nagraliśmy płytę Weinberg-Czarnecki, wielokrotnie występowała z utworem Hombark Concerto, pisała także doktorat o tym utworze. Jednocześnie muzyka Mieczysława Weinberga jest jej bardzo bliska. Wspominała, że bardzo cieszy ją fakt, iż mogliśmy dołożyć małą cegiełkę do tego, aby rozpropagować twórczość tego wspaniałego kompozytora, gdyż, jak wiemy, przez dłuższy czas była niejako spychana na dalszy plan. Cały pomysł wyszedł tak naprawdę od naszej solistki.

- Jest już fizyczna wersja albumu, a czy pojawi się on też na platformach streamingowych?

Fot. Anna Dembińska

- Tak, czekamy na podpisanie odpowiednich umów. Fizyczna wersja jest póki co dostępna u nas, w Ratuszu Staromiejskim, ale będzie też do kupienia w Empiku.

- Co czeka Elbląską Orkiestrę Kameralną w 2023 roku? Kolejne albumy?

- Od nagrywania płyt musimy troszeczkę odpocząć, dwa ostatnie lata przyniosły dwa nowe albumy, a teraz, mam nadzieję, skupimy się na naszym festiwalu, czyli Elbląg Music Masterclass. Jeśli nie dostaniemy dofinansowania, to na pewno znów zrealizujemy przynajmniej warsztaty i konkurs. Jeśli natomiast uda się nam pozyskać pieniądze, kolejną edycję planujemy rozbudować jeszcze bardziej, o wiele innych ciekawych wydarzeń artystycznych. Mamy wiele przemyśleń po pierwszej edycji co do dalszego rozwoju tego projektu, zachowujemy też kontakt z jego uczestnikami. Przypomnijmy, że trzech dyrygentów, którzy wygrali festiwalowy konkurs w zeszłym roku, dyrygowało naszym regularnym koncertem. Już się cieszymy na kolejną edycję, mam nadzieję, ze wszystko się uda.

- Festiwal to jedno, ale na pewno planów na kolejny rok dla EOK jest jeszcze więcej.

- W sferze planów jest dużo koncertów wyjazdowych, o których na razie nie mogę więcej powiedzieć, bo jeszcze trwają odpowiednie ustalenia. Będą też jak co roku koncerty w Elblągu, m.in. w szkole muzycznej. Postanowiliśmy też, że kolejny sezon zakończymy z przytupem i powtórzymy koncert Vivaldisco, który parę lat temu okazał się wielkim sukcesem. Prawdopodobna data to 16 czerwca. Ponownie zagramy z Paulą Preuss "Cztery pory roku" w dwóch różnych opracowaniach wraz z towarzyszącymi wizualizacjami. Na pewno planów i propozycji będzie jeszcze więcej, ale jest za wcześnie, by o nich mówić.