Wernisaż w Galerii EL

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę Katarzyny Józefowicz SŁOWAMI_MIĘDZY_SŁOWAMI

Wernisaż wystawy wraz z oprowadzaniem autorskim: 5.09.2024 r., godz.: 18:00

Wystawa potrwa do: 3 listopada 2024 r.

Kurator: Maciej Olewniczak

W przestrzeni, gdzie ściany opowiadają historie, gdzie kamienne epitafia przemawiają milczącymi szeptami przeszłości, Katarzyna Józefowicz tworzy instalację, która otwiera nowy dialog między czasem minionym a współczesnością. W gotyckim krużganku Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, pełnym płyt nagrobnych i epitafiów z XV, XVI i XVII wieku, artystka tka delikatne struktury przestrzennych słów, które zacierają granice między materialnym a niematerialnym, przeszłością a teraźniejszością.

Wystawa SŁOWAMI_MIĘDZY_SŁOWAMI staje się swoistą medytacją nad znaczeniem słowa w kontekście upływającego czasu i pamięci. Prace Józefowicz, zbudowane z setek wyciętych słów, kształtują się w eteryczne konstrukcje, które przenikają przestrzeń, współgrając z historycznym otoczeniem krużganka. To, co niegdyś było wypowiedziane i zapisane na kamieniu, teraz stapia się z nowymi słowami, dodając warstwę współczesnej refleksji nad ludzką egzystencją, przemijaniem i pozostawianiem śladów.

Józefowicz pisze: „W swoich realizacjach często odchodzę od wyrazistej formy, budując rozedrganą i rozbudowaną strukturę, która wchodzi w odczuwalną interakcję z przestrzenią”. W tej wystawie, struktury te nie tylko nawiązują do kształtów i ornamentów gotyckiej architektury, ale także wnikają w kontekst i historię tego miejsca, współtworząc z nim nową rzeczywistość. Artystka nawiązuje dialog z przeszłością, wplatając swoje prace pomiędzy płyty nagrobne, w ten sposób, jakby chciała pozostawić coś istotnego dla tych, którzy kiedyś tu byli, i dla tych, którzy dopiero przyjdą.

Zapraszamy do zanurzenia się w świat SŁOWAMI_MIĘDZY_SŁOWAMI, gdzie współczesne słowo spotyka się z echem minionych wieków, tworząc nowe znaczenia, nowe opowieści i nowe ślady. To nie tylko wystawa, to przestrzeń refleksji nad słowami, które mimo upływu czasu, pozostają żywe.

Katarzyna Józefowicz – rzeźbiarka, rysowniczka i wykładowczyni akademicka. Studiowała w latach 1981-1986 na PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, gdzie w 1986 roku uzyskała dyplom w pracowni prof. Edwarda Sitka. Ze swoją macierzystą uczelnią jest związana do dzisiaj. Profesor tytularny. Dziekan Wydziału Rzeźby i Intermediów w latach 2012-2020. Prowadzi II Pracownię Rzeźby na Wydziale Rzeźby i Intermediów. Autorka rysunków, instalacji, rzeźb i obiektów. Swoje prace prezentowała w galeriach: Koło w Gdańsku, Foksal i Fundacja Galerii Foksal w Warszawie, Arsenał w Białystoku, Białej w Lublinie, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. Brała udział w 2. Biennale w Berlinie i Biennale w Sydney. Tworzy rozbudowane wieloelementowe prace, wpisując je każdorazowo w zastane przestrzenie.