Ciepły, otulający i dający nadzieję, że jeszcze będzie lepiej. Weselny toast znalazł się w oficjalnej sekcji festiwalu w Cannes 2020 roku. W Kinie Światowid gramy do 30 lipca do 12 sierpnia.

Adrien niedawno rozstał się z dziewczyną. A dokładniej to ona zatrzasnęła drzwi z hukiem i oświadczyła, że potrzebuje zmiany. Kiedy więc zostaje poproszony o wygłoszenie toastu na weselu siostry, kreśli w głowie w wyobraźni kolejne scenariusze, które i tak kończą się katastrofą. Rozpamiętując początki swojego związku próbuje dociec, co poszło nie tak. Bohater filmu zerka pod stołem na telefon. Czy jego była ukochana, odpowie na jego wiadomość? Czy da mu drugą szansę? W „Weselnym toaście” znajdziemy wszystko to, za co uwielbiamy francuskie komedie: romantyczną miłość, wigor, odrobinę nostalgii i cięty humor, którego ostrze łagodzi czułość, z jaką odmalowane są słabości bohaterów

Reżyser: Laurent Tirard

Obsada: Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Guilaine Londez

Produkcja: Francja

Czas trwania: 87 minut

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl