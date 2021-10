Wesołe rytmy z EOK

fot. Anna Dembińska

Wszystkie dźwięki jesieni w szkole muzycznej? Jak najbardziej, i to podwójnie, bo Elbląska Orkiestra Kameralna zorganizowała we wtorek, 19 października, aż 2 koncerty edukacyjne. Pod kierunkiem Oli Ostrowskiej kameraliści zaprosili najmłodszych do wspólnych zabaw rytmicznych. Zobacz fotoreportaż.

Mali elblążanie mogli dowiedzieć się, czym są ćwierćnuty, półnuty i ósemki, poznali też bajkowych bohaterów Jana Brzechwy. Salę Koncertową ZPSM odwiedził Pan Hilary (w tej roli Karol Sokołowski), nie zabrakło też słynnego brzechwowego lenia, granego przez Mariusza Mruczka. Do tego ćwiczenia rytmiczne i gry, w których uczestniczyli chętnie tak przedszkolacy, jak i starsi uczniowie. Kolejne koncerty edukacyjne EOK niebawem.

Elbląska Orkiestra Kameralna