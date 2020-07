Widokówki dyrektor Galerii EL

Adriana Ronżewska – Kotyńska pokaże swoje widokówki, Karolina Kardas i Janusz Kozak przedstawią prace wykonane w pracowni. Wernisaż ich prac odbędzie się w piątek (31 lipca) w Galerii Pracownia.

Kolejnym naszym gościem będzie Ada Ronżewska - Kotyńska, która zaprezentuje cykl obrazów pt. Widokówki.: Szkoła-Urząd-Dworzec-Pawilon. Będą to obrazy przedstawiające kadry elbląskiej architektury modernistycznej. Idea widokówek związana jest z prezentacją miejsc najbardziej rozpoznawalnych, natomiast Ada Kotyńska przedstawia miejsca zapomniane lub opatrzone na tyle, by elblążanie traktowali je jako miejsca atrakcyjne, reprezentatywne. Zapraszamy zatem elblążan do rozpoznania miejsc i architektury przedstawionej na obrazach i odkrycia ich na nowo.

Karolina Kardas i Janusz Kozak pokażą prace powstałe w pracowni.

Karolina Kardas zaprezentuje obrazy z cyklu "Architektura cielesności" które powstały w zeszłym tygodniu w Galerii Pracownia. Będą to obrazy wykorzystujące motywy planów architektonicznych i ciała. Nowe obrazy cechują się swobodniejszą plamą i większym zróżnicowaniem kolorów.

Janusz Kozak zaprezentuje pracę pt. "Małpki". Praca realizowana jest bezpośrednio na ścianach Galerii Pracownia. Jest rozwinięciem tematu animalistycznego, którym zajmuje się od kilku lat.

Adriana Ronżewska - Kotyńska

Absolwentka Wydziału Architektury na Politechnice Poznańskiej oraz Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Architektka. Artystka lokalnie zaangażowana – pomysłodawczyni i współorganizatorka cyklu spotkań i dyskusji o przestrzeni miejskiej pn. ZIELBLĄG oraz wystawy designEL (CS Galeria EL, 2012 r.). Autorka projektu "Audiomurale". Organizatorka cyklu otwartych spotkań okołorysunkowych realizowanych w przestrzeni elbląskiego Starego Miasta miejskiej pn. "Szkicologia". Od 2018 r. dyrektorka Centrum Sztuki Galeria EL.