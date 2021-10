Wieczór sztuki z pożegnalnym akcentem

- Wczorajszy (15 października) wieczór w Centrum Sztuki Galerii EL zawierał w sobie trochę muzyki, trochę działań plastycznych i testową prezentację mappingu, świetlnej wizualizacji na ścianach galerii. Wydarzenie było jednocześnie pożegnaniem z ustępującą ze stanowiska dyrektor GEL, Adrianą Ronżewską-Kotyńską. Zobacz zdjęcia.

Pokaz na historycznych murach

- Galeria EL jest instytucją, która stara się być interdyscyplinarna, czyli prezentować sztukę wizualną, wystawy; robić koncerty, czyli cieszyć nasze uszy; proponować spotkania i wszelkie inne formy, w których łączyć się mogą ludzie pasjonujący się sztuką i kulturą – rozpoczął spotkanie Wojciech Minkiewicz z Galerii EL. - Zapraszamy was na takie spotkanie, podczas którego wszystkie elementy, jakie staramy się propagować, będą w nim zawarte.

Mapping, czyli projekcja dostosowana specjalnie do murów galerii, był jednym ze składników tego spotkania. Uczestnicy mogli obejrzeć film/prezentację, który prezentuje najpierw dzieje Elbląga (a właściwie tych terenów, bo pokaz sięgał czasów Truso i św. Wojciecha) i Galerii EL. Niemal tysiąc lat historii zawartej w materiale kończy się oczywiście na powstaniu galerii i prezentuje kluczowych dla jej powstania artystów, nagranie akcentuje też słynne elbląskie Biennale Form Przestrzennych. Po tym „testowym pokazie” jesteśmy bardzo ciekawi, jak mapping będzie wykorzystywany w przyszłości.

Dźwięk i obraz

Za część muzyczną spotkania odpowiadało trio Kacper Smoliński (harmonijka ustna), Tomasz Chyła (skrzypce) i Rafał Sarnecki (gitara).

„To spotkanie trójki niezwykłych artystów, osobowości muzycznych, których celem jest ucieczka od stereotypów dotyczących harmonijki, skrzypiec, gitary, poprzez nietypowe zestawienie i zastosowanie tych instrumentów. Grupa o niepowtarzalnym instrumentarium i brzmieniu, w którym gatunki i stylistyki zacierają między sobą granice. Każdy z muzyków kreuje własne, intrygujące brzmienie. Z entuzjazmem przyjmowani nie tylko przez krytyków muzycznych” - tak opisuje artystów strona ostatniej edycji międzynarodowego festiwalu Jazz na Starówce. Panowie zaproponowali klimatyczny koncert, który odbył się w głównej nawie galerii.

- Bardzo nam miło, że zaprezentujemy państwu ten materiał, który w przyszłości, mamy nadzieję, znajdzie się na wspólnej płycie – podkreślali muzycy.

W czasie koncertu przy przeciwległej ścianie galerii powstawały na sztalugach prace plastyczne. Chętni mogli zostawić w Galerii EL swój ślad na płótnie wykorzystując farby, flamastry czy spray.

Zmiana warty

Fot. Michał Skroboszewski

Adriana Ronżewska-Kotyńska kończąc pracę jako dyrektor dziękowała swojemu zespołowi i gościom Galerii EL. Podkreślała, że choć żegna się ze stanowiskiem, to galeria pozostanie dla niej ważnym miejscem.

- Czuję się dziś bardzo dobrze i bardzo się cieszę, że miałam szansę się pożegnać, a przede wszystkim podziękować osobom, dzięki którym te trzy lata były trudne, ale pozytywne – mówi Adriana Ronżewska-Kotyńska. - Dziękuję władzom miasta, prezydentowi i dyrektorowi Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki, że mi zaufali i powierzyli to zadanie. Częściowo wiedziałam, na co się piszę, np. w zakresie remontu. Wiedziałam, że ten remont czeka galerię i chciałam to wyzwanie podjąć. Oczywiście, jak zawsze, były też okoliczności, których nie dało się przewidzieć, bo remont zbiegł się z pandemią – podkreśla. - Udało się doprowadzić go do końca, mimo niepewności i stresu, który odczuwaliśmy na początku pandemii. Dziękuję zespołowi, bo w galerii ciągle coś się działo, mimo tych obiektywnych utrudnień. Pierwsi się otwieraliśmy, ostatni zamykaliśmy – zaznacza. - W dniu ogłoszenia obostrzeń zrobiliśmy np. wernisaż online z telewizją Truso – wspomina.

Adriana Ronżewska-Kotyńska podkreśla, że tak naprawdę nie żegna się z galerią, bo pozostanie jej odbiorcą.

- Galeria EL zawsze była mi bliska, to było i będzie moje ulubione miejsce w tym mieście. Chciałabym, żeby to wybrzmiało, że jest więcej takich osób, dla których galeria jest miejscem ulubionym i bardzo potrzebnym. Mamy tu różnych odbiorców kultury, o różnorodnych potrzebach – podkreśla. - Życzę zespołowi dalszej świetnej energii i współpracy, a także zachowania kreatywności, którą ciągle się wykazywali. Życzę im też dobrej współpracy z nową dyrektorką. Wierzę, bardzo szczerze, że pójdzie jej świetnie, bo jej świetnie przygotowana do tej roli – podkreśla.

Pełniącą obowiązki dyrektora Centrum Sztuki Galerii EL od dziś (16 października) jest Emilia Orzechowska. Więcej na ten temat tutaj.