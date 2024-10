Witamy w naszej bajce. Wystawa fotografii w Światowidzie

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu oraz Elbląski Klub Fotograficzny serdecznie zapraszają 23 października (środa) o godzinie 18 na wernisaż wystawy fotografii „Witamy w naszej bajce”. Wstęp wolny.

Na wystawie swoje prace zaprezentuje piętnaścioro pasjonatów fotografii, którzy poprzez swoje obiektywy uchwycili ponad osiemdziesiąt obrazów o różnorodnej tematyce. Wśród prezentowanych prac znajdziemy malownicze krajobrazy, fascynującą florę i faunę, wyjątkowe kadry architektury, a także codzienne sceny uchwycone z perspektywy autorów. Każdy z fotografów przedstawia swoją indywidualną wizję świata, tworząc swoistą "bajkę" - świat, który odkrywamy poprzez ich twórcze spojrzenia.

Fotografie ukazują różne podejścia do pracy z aparatem – od spontanicznego uchwycenia chwili, wymagającego refleksu i szybkiej decyzji, po starannie reżyserowane kadry, wyczekiwane nieraz przez długie godziny. Różnorodność podejścia i tematów sprawia, że każdy odwiedzający znajdzie coś, co go zachwyci i skłoni do refleksji nad otaczającym nas światem.

Autorzy zdjęć: Magdalena Adamowska, Janusz Barczyński, Irena Bykowska, Iwona Ginter, Grażyna Kamińska, Dorota Łoś, Piotr Łoś, Zbigniew Ostaniewicz, Przemysław Perucki, Maria Skórko, Sebastian Stawiński, Barbara Wasylik, Monika Węgrzynek, Inna Yatsentiuk, Maria Beata Zaręba.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników fotografii i sztuki!

Data: środa, 23.10.2024 r., godz. 18:00

Miejsce: I oraz II piętro, CSE „Światowid” w Elblągu

Wstęp wolny

Zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga.