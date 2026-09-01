WMBP w Elblągu zaprasza na Narodowe Czytanie i rodzinny piknik

Wspólne czytanie „Dziadów” Adama Mickiewicza, występ uczniów, stoiska szkół i instytucji oraz rodzinny festyn - tak zapowiada się wydarzenie, na które w piątek, 4 września, zaprasza Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu. Spotkanie odbędzie się w godz. 12:00–16:00 na boisku przy ul. Saperów, w sąsiedztwie nowej siedziby Biblioteki.

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu zaprasza na wydarzenie, które połączy literaturę, edukację i dobrą sąsiedzką zabawę. Będzie to z jednej strony elbląska odsłona ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, z drugiej - rodzinny piknik będący okazją do spotkania mieszkańców Winnicy z Biblioteką oraz instytucjami, szkołami i organizacjami, z którymi WMBP w Elblągu współpracuje na co dzień.

Wydarzenie rozpocznie się 4 września o godz. 12:00 wspólnym czytaniem „Dziadów” Adama Mickiewicza. Biblioteka zaprosiła do udziału m.in. przedstawicieli samorządu, dyrektorów szkół i placówek oświatowych współpracujących z Biblioteką, przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji oraz przyjaciół Biblioteki. Wspólnie przeczytają oni wybrane fragmenty jednego z najważniejszych dzieł polskiej literatury. Za interpretacje i reżyserię odpowiedzialny jest Mirosław Siedler, aktor, reżyser, wieloletni dyrektor Teatru Aleksandra Sewruka w Elblągu.

Tegoroczne Narodowe Czytanie jest już 15. edycją ogólnopolskiej akcji, a jej lekturą są właśnie „Dziady” Adama Mickiewicza. Oficjalny finał Narodowego Czytania odbędzie się 5 września 2026 roku. Do wspólnej lektury zapraszają Prezydent RP Karol Nawrocki i Pierwsza Dama Marta Nawrocka, którzy podkreślają szczególne miejsce „Dziadów” w polskiej kulturze i historii. Dramat Mickiewicza łączy tradycję, refleksję moralną oraz tematykę narodową i wolnościową, a przez kolejne pokolenia pozostaje jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla polskiej literatury i kultury.

Po części literackiej zaprezentują się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu, a następnie rozpocznie się piknik i festyn. Organizatorzy chcą, aby było to przede wszystkim otwarte, swobodne spotkanie mieszkańców, możliwość spędzenia czasu z rodziną, poznania działalności Biblioteki i jej partnerów, a także rozmowy z przedstawicielami instytucji działających w najbliższym otoczeniu.

Partnerzy spotkają się z mieszkańcami

Ważną częścią pikniku będą stoiska przygotowane przez partnerów i przyjaciół WMBP w Elblągu. Swoją działalność zaprezentują m.in. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu w Elblągu, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym oraz gospodarz, czyli WMBP w Elblągu.

W wydarzeniu wezmą również udział Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu, Zespół Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu, Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im . Polskich Olimpijczyków oraz Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, znana mieszkańcom jako „Medyk”.

Piknik ma również szczególne znaczenie dla samej Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu. Biblioteka przenosi swoją działalność do dawnego miasteczka szkolnego i chce coraz mocniej zaznaczać swoją obecność w tej części Elbląga. Nie tylko jako placówka wspierająca nauczycieli i szkoły, ale również jako instytucja otwarta na mieszkańców i lokalne inicjatywy. Nowa siedziba WMBP w Elblągu znajduje się przy ul. Saperów 14F.

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu zaprasza mieszkańców Winnicy i wszystkich elblążan w piątek, 4 września, w godz. od 12:00 do 16:00 na boisko przy ul. Saperów, w sąsiedztwie nowej siedziby Biblioteki. W programie: Narodowe Czytanie „Dziadów”, występ uczniów SP nr 25 oraz rodzinny piknik z udziałem partnerów i przyjaciół Biblioteki.

Do zobaczenia na Winnicy – przyjdźmy razem poczytać, spotkać się i dobrze spędzić czas!