Worms of Senses - noise rock na platformie

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na koncert na rzece Elbląg. Nowy cykl muzyczny. Rockfin Float Music zainauguruje 18 lipca katowicki zespół Worms of Senses.

Rockfin Float Music co seria letnich muzycznych spotkań, które realizowane będa na rzece Elbląg z wykorzystaniem pływającej platformy SK Co Jest?

W zależności od muzyki i charakteru spotkania platforma pełniąca funkcję sceny muzycznej będzie w czasie koncertu pływać między mostami lub stać przycumowana do nabrzeża. W przypadku bardzo niesprzyjających warunków pogodowych (opady deszczu) koncerty przenoszone będa pod dach znajdującej się na nabrzeżu Caffee Przystań.

Pierwszą grupą, która zaprezentuje się w tej formie jest katowicki zespół noise rockowy Worms of Senses.

WoS to trio łączące popową wrażliwość z progresywną perwersją.

Ziarniste przestery, nieparzyste rytmy i duża melodyjność spotykają się tu z improwizacją i zamiłowaniem do eksperymentu. Zespół porusza się pomiędzy formą piosenkową a dźwiękowym niepokojem, budując własną, mozaikową estetykę.

Grupa została założona przez osoby związane z zespołami takimi jak ARRM, Searching For Calm, Fair Weather Friends. Debiut Exhibeat Heart" (2014) zapowiedział kierunek, który po latach został domknięty wydawnictwem „Archives" (2023), zawierającym materiał z tamtej sesji.

W 2024 roku zespół wydał pełnowymiarowy album „Give Up!". Towarzyszyły mu koncerty klubowe i live sesje (m.in. koncerty i emisje w Radio Nowy Świat i Antyradiu).

Rok później nastąpiła zmiana w składzie, do zespołu dołączył free jazzowy perkusista Przemysław Borowiecki (100nka, Moon Hoax) wnosząc nową energię rytmiczną i poszerzając paletę brzmieniową Worms of Senses. Ten doświadczony muzyk współpracował m. innymi z Tomaszem Stańko, Marcinem Świetlickim, Wojciechem Waglewskim, Mikołajem Trzaską, Józefem Skrzekiem.

To nowy rozdział w historii zespołu, którego pierwszym wydawniczym efektem jest cyfrowa EP-ka "2601 EP" którą promuje animowane wideo do utworu "Traffic"

W lutym 2026 Worms of Senses zagrali na zaproszenie Piotra Metza live sesję w radiowej Trójce.

Koncert Worms of Senses

18 lipca 2026 godz. 20:00

platforma na rzece Elbląg - Przystań Grupa Wodna (ul. Wybrzeże Gdańskie 12)

WSTĘP WOLNY

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? (www.facebook.com/skcojest)

Sponsorem cyklu Rockfin Float Music jest firma Rockfin