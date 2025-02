Opowieść pełna wyobraźni. Produkcja familijna z niezwykłą przygodą w tle. „Wszechświat Oliviera” od 7 lutego w Kinie Światowid.

Rok 1985. Oliver, młody chłopiec o niezwykle barwnej wyobraźni, przeprowadza się wraz z rodziną na najbardziej wysunięty na południe kraniec Europy, akurat w momencie, gdy ma minąć kometa Halleya. Wydarzenia te będą reprezentować przed i po w emocjonalnym życiu Olivera, gdy będzie szukał w gwiazdach odpowiedzi na swoje problemy w nowej szkole, w nowym sąsiedztwie i w domu. Na domiar złego, jego dziadek, który ma przydomek "świr", zachęca go do zinterpretowania przesłania komety i zrobienia kroku naprzód w swoim nowym wszechświecie.

Reżyser: Alexis Morante

Produkcja: Hiszpania 2024

Obsada: Maria Leon, Salva Reina, Pedro Casablanc, Ruben Fulgencio

Czas: 114 min

