Wykonaj box prezentowy – warsztaty w Światowidzie

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza dorosłych na warsztaty hand made. W piątek (20 maja) o godzinie 17:00, wykonamy domowy zestaw kosmetyków, który będzie idealnym pomysłem na prezent dla bliskich oraz artystycznie zdobione kamienie. Obowiązują zapisy. Zapraszamy!

Dodatkowo wykonamy naturalne kule do kąpieli, peeling do ciała na bazie soli himalajskiej, kamień ręcznie malowany, zdobiony mandalą, która jest symbolem wewnętrznego spokoju i harmonii. Wykonane przedmioty podczas warsztatów posłużą do zorganizowania domowego spa, które z pewnością przyniesie chwilę relaksu i wyciszenia.

Data: 20 maja

Godzina: 17:00

Cena: 40 zł/os.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona! Obowiązują zapisy:

Tel. 55 611 20 85

e-mail: aleksandra.przygoda@swiatowid.elblag.pl