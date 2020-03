Wyraź się poprzez recytację

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, zachęca do wzięcia udziału w rejonowych eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Impreza jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i dorosłych.

Jeśli jest słowo, musi być i cisza. Świadoma pauza nadaje słowom moc, pozwala im wybrzmieć. Tym właśnie jest recytacja, odpowiedzialnością za słowa, które potrafią ranić i niszczyć drugiego człowieka. W czasach popularności i łatwości z jaką jest używana mowa nienawiści czy hejt, warto zatrzymać się na moment i pomyśleć o tym, co chcemy powiedzieć.

OKR jest przedsięwzięciem o charakterze artystyczno – edukacyjnym, realizowanym w wielostopniowej eliminacji. Przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów tj.: turniej recytatorski, poezji śpiewanej, teatrów jednego aktora oraz wywiedzione ze słowa (jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi). Do oceny wykonawców powołane zostaną przez organizatorów Sądy Konkursowe (szczegóły zgłoszeń tutaj). Można zgłaszać się do udziału we wszystkich czterech turniejach, jak i w jednym, wybranym.

Eliminacje rejonowe odbędą się w CSE "Światowid" w terminie 7 kwietnia br. Na zgłoszenia do konkursu czekamy do 24 marca.

W Rejonie Elbląg mogą zgłaszać się tylko uczestnicy z takich miejscowości jak: Elbląg, Frombork, Tolkmicko, Młynary, Milejewo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, Pasłęk, Godkowo, Braniewo, Lelkowo, Płoskinia, Wilczęta, Pieniężno.

Więcej informacji pod numerem telefonu 611 20 59 lub mailowo dagmara.behrendt-nowicka@swiatowid.elblag.pl