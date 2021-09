Wystartowało Wielorzecze

Rozpoczął się VIII Festiwal Literatury Wielorzecze, jego inauguracja odbyła się wczoraj (17 września) w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. Na początek: spotkanie autorskie z Agnieszką Herman. Zobacz zdjęcia z rozpoczęcia i program festiwalu.

- Gdyby nie nasi przyjaciele, partnerzy, sponsorzy, to wydarzenie nie mogłoby w ogóle zaistnieć - podkreśliła podczas otwarcia festiwalu Bogumiła Salmonowicz, prezes Stowarzyszenia Alternatywni.

Tytuł spotkania autorskiego inaugurującego festiwal brzmiał: "Z popiołu i słońca my wszyscy".

Agnieszka Herman jest nie tylko poetką, ale zajmuje się również grafiką. Przygotowała okładki do wielu książek, nie dziwi więc, że część rozmowy była poświęcona tematyce obrazu. Autorka opublikowała 5 tomików wierszy, ostatni to „Tło” z 2019 r.

- Najważniejsza dla mnie sprawa to wiersze, poezja – mówiła Agnieszka Herman. - Można powiedzieć, że grafika jest sprawą autorską, ale traktuję robienie okładek książek jako działalność służebną. Uważam, że każdy autor ma do tego prawo, że musi mu się ta okładka podobać – podkreśliła. Autorka jest uczestniczką wielu festiwali i spotkań literackich, m. in. bierze udział w zajęciach Szkoły Klasycznego Haiku (charakterystyczna, japońska forma poetycka) dr Agnieszki Żuławskiej-Umedy.

- Może to banalne, ale zaczęłam pisać jako mało dziewczynka – wspominała autorka. - Miałam takie poczucie, że muszę pisać – opowiadała. Podkreśliła, że miała szczęście do ludzi, którzy potrafili ocenić jej twórczość, wskazać, co jest dobre, a co złe.

- Trzeba szanować czytelnika, siebie, wiedzieć, co się chce powiedzieć – mówiła o procesie twórczym poetka.

Agnieszka Herman w czasie spotkania autorskiego zaprezentowała także swoje wiersze. My – ze względu na porę roku – podkradamy utwór „Czas” z jej strony internetowej.

Jesień jak zakazana miłość.

W szeleszczących liściach

więcej nadziei niż pożegnań.

Jeszcze tak daleko nie wędrowałam

żeby odnaleźć siebie.

Klepsydrę można odwrócić

i patrzeć jak ziarenka piasku

przesypują się od nowa

Pierwszego dnia festiwalu odbył się występ Orkiestry Samorządu Uczniowskieo ZPSM, która zaprezentowała znane, radiowe przeboje w koncercie "Trudno tak... uczymy się siebie od nowa". Koncert był poświęcony problematyce "przystosowania się do zmian", uczniowie przygotowali własne aranżacje znanych utworów.

Wielorzecze to także literacka rywalizacja. Na początek: Wielorzeczny Turniej Jednego Wiersza.

Pierwsze miejsce w turnieju zajęła Alina Rzepecka, drugie – Małgorzata Osowiecka, trzecie – Katarzyna Brus-Sawczuk. Wyróżniono wiersze Lucyny Siemińskiej i Iwony Świerkuli, doceniono także pracę Doriana Wrzeszcza. Wiersze oceniali Agnieszka Herman, Grzegorz Kielar i Paweł Podlipniak.

Co dalej? Dziś uczestnicy festiwalu większość dnia spędzają w Bibliotece Elbląskiej, a tam czekają na nich warsztaty: literackie, fotograficzne, skecznoterskie, a także interesujące rozmowy, porcja teatru i wystawa fotograficzna. Wieczorem odbędzie się w Mjazzdze koncert Tomasza Olszewskiego i poetycki slam. Niedziela upłynie pod znakiem rozmów o literaturze, zostaną także ogłoszone wyniki IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Wielorzecze. Cały program tutaj.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym VIII Festiwalu Literatury Wielorzecze.