Wystawa i koncert nad rzeką

W sobotę 5 września Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na dwa wydarzenia kulturalne nad rzeką Elbląg. Wernisaż wystawy "Wtchnienie. INSPIRO" w Kiosku Kultury i koncert reggae/ska MC Polish Man & The Warmers.

Kończy się już tegoroczny cykl wystaw i wydarzeń towarzyszących w Kiosku Kultury nad rzeką przy przystani Grupy Wodnej. Ostatnia okazja na kontakt ze sztuką w najmniejszej galerii w Polsce północnej - 7 m2 powierzchni wystawienniczej wewnątrz dawnego kiosku Ruchu to spotkanie z niezwykłymi pracami w postaci ręcznie tkanych wełnianych dywanów.

Wernisaż wystawy prac Joanny Litwy-Kurcwald zatytułowanej "Wtchnienie. INSPIRO" rozpocznie się o godz. 18.

Po wernisażu około godziny 18:30 zapraszamy na drugą stronę klubokawiarni Caffee Przystań, gdzie na pływającej platformie nazywanej Tryt.K odbędzie się jeden z ostatnich w tym sezonie akcentów muzycznych nad rzeką Elbląg - koncert elbląsko-olsztyńskiej grupy MC Polish Man & The Wormers.

Koncert w skocznych rytmach reggae i ska wieńczyć będzie letni cykl występów na pływającej platformie - Rockfin Float Music.

Zapraszamy gorąco!