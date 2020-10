Wystawa jak spojrzenie przez pryzmat

Malarstwo astygmatywne jest tematem kolejnej wystawy, którą otwarto w Centrum Sztuki Galerii EL. Inspiracją dla Mariusza Owczarka przy tworzeniu prac jest między innymi wada fizyczna ludzkiego oka. Zobacz zdjęcia.

Mariusz Edward Owczarek jest elblążaninem, absolwentem UWM na Wydziale Sztuki. Zawodowo związany z Młodzieżowym Domem Kultury, w którym jest m. in. kuratorem Galerii Na Wyspie. Artysta realizuje się także muzycznie: należy do grupy SoundLab, która działa przy Galerii EL.

Autor prac wraz z kuratorem wystawy, Joanną Mierzejewską, w tekście przygotowanym na dzisiejszy wernisaż wyjaśniają, że obrazy, które można oglądać w Centrum Sztuki Galerii EL, cechuje rozmycie, bo astygmatyzm powoduje zniekształcenie ostrości widzenia. Według Owczarka efekt "przypomina nadanie obrysu kształtom i liniom", stąd właśnie obrys wokół namalowanych przez artystę przedmiotów i postaci. "Ta zmultiplifikowana/powtórzona forma konturu stanowi swoiste "widmo koloru", gdzie proces oglądu obrazu podobny jest do spoglądania przez pryzmat".

W swojej twórczości Mariusz Owczarek odnosi się także do pojęcia negatywu obrazu z kliszy, z którego potem powstaje zdjęcie. Zabiegi stosowane przez twórcę w ramach malarstwa astygmatywnego nawiązują do wielowymiarowości. Owczarek "ukazując powielony kształt, rytmizuje go, a następnie deformuje w celu ukazania odrębnego: wymiaru czasu, przestrzeni oraz ruchu".

- Autor sam opracował koncepcję malarstwa astygmatywnego, które polega na swego rodzaju powielaniu obrazu – wyjaśnia Maciej Olewniczak z Galerii EL. - Część obrazów opartych o tę koncepcję powstała już dużo, dużo wcześniej, dlatego mamy na wystawie do czynienia z dużym przekrojem jego twórczości.

- Mariusz Owczarek bardzo mocno inspirował się różnymi nurtami w malarstwie, między innymi surrealizmem – dodaje Stanisław Małecki z Galerii EL. - Kierunki awangardowe malarstwa początku XX w. skupiały się na formie malarskiej i na tym, jak ludzkie widzenie świata przenieść na płótno. Mariusz Owczarek jest edukatorem, pracuje z młodzieżą, na pewno to również przekłada się na jego praktykę malarską – dodaje. - Obrazy to m. in. martwa natura i portrety, ale też sceny z życia codziennego. Mamy tu do czynienia z zanurzeniem w świecie europejskiego i światowego malarstwa i przekształcaniem znanych tematów, tak jak robili to polscy koloryści, którzy skupiali się na wrażeniach formalnych.

- Autor czerpie z otaczającej nas rzeczywistości, a jednocześnie pokazuje tą rzeczywistość stosując powielanie czy rytmizację, na których opiera się idea jego malarstwa – komentuje Maciej Olewniczak.

Ze względu na panujące obostrzenia dotyczące pandemii koronawirusa, wernisaż wystawy "Malarstwo astygmatywne" w Centrum Sztuki Galerii EL miał inny charakter niż zazwyczaj. Był to w zasadzie cały dzień wernisażowy, w ramach którego każdy mógł za darmo oglądać prace elbląskiego artysty, co pozwoliło uniknąć gromadzenia się zbyt dużej liczby osób w przestrzeniach galerii. Warto również zaznaczyć, że w godzinach wieczornych ścieżkę dźwiękową dla wystawy zaprezentował w galerii SoundLab Elbląg, z jej fragmentem można się zapoznać na profilu facebookowym Galerii EL.

Wystawę będzie można oglądać do 10 stycznia 2021 r.