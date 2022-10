Wystawa Liceum Sztuk Plastycznych

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym oraz Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" zapraszają na wystawę poplenerową kl 4LP oraz wystawę pracowni rysunku i malarstwa. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace powstałe na plenerze malarskim, który odbył się w Elblągu i okolicach oraz prace uczniów stworzone na przełomie lat 2021/2022 w pracowni rysunku i malarstwa.

Wystawa poplenerowa

Na przełomie maja i czerwca wraz z uczniami klasy 4LP Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym mieliśmy przyjemność odbyć malarski plener w Elblągu i okolicach. Pierwsze dni pleneru, poświęciliśmy eksplorowaniu obszarów miejskich nad malowniczą rzeką Elbląg, nad którą wśród zainteresowanych przechodniów udawało się malować wspaniałe weduty i inne interpretację otaczających nas krajobrazów. Druga połowa to fundacja "końskie zdrowie" mieszcząca się na terenach Gronowa Górnego. Z dnia na dzień uczniowie proponowali coraz odważniejsze kompozycje i nabierali wprawy w obserwacji flory i fauny, jak i odwagi w rozwijaniu swojego alfabetu malarskiego.

Wystawa pracowni rysunku i malarstwa

Na zajęciach rysunku i malarstwa uczniowie zdobywają wiedzę z podstawowych zagadnień, takie jak: światłocień, bryła, kompozycja, linia, faktura. Szczególny nacisk kładzie się na zadania z obserwacji, poprzez obserwację natury, zjawisk, przestrzeni. Obserwacje te prowadzą do ciekawych interpretacji rysunkowych, jak i malarskich. Jest to proces percepcyjny wyposażający uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z wyobraźnią. Wystawa prezentuje prace studyjne i półstudyjne oraz ćwiczenia z obserwacji, na które składa się martwa natura, jak i praca z modelem oraz szkice anatomiczne.

Termin i miejsce | 26 października (czwartek), godz. 18, Galeria Nobilis, II piętro, CSE „Światowid" w Elblągu.