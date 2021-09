Z Mozartem na płycie i na koncercie

fot. Krzysztof Mystkowski

Dopiero co EOK pożegnała wakacje muzyką filmową, a już szykuje się do kolejnych koncertów. I to intensywnie, bo we wrześniu EOK czeka kilka występów poza Elblągiem. Na początek kameraliści odwiedzą Łomżę, później usłyszy ich warszawska publiczność. W obu miastach wystąpią w towarzystwie Jana Miłosza Zaryckiego (dyrygent), Artur Pachlewskiego (klarnet) oraz Piotra Palecznego (fortepian). Kameralistów ujrzą też tczewscy melomani – Orkiestra, wraz z Karoliną Nowotczyńską i Marcinem Zdunikiem, uświetni „Sambor Festival Tczew”. We wrześniu odbędzie się też premiera płyty EOK, „Mozart: Symphonies & Duo”.

Na szczęście zasada o niewchodzeniu dwa razy do tej samej rzeki nie dotyczy Jana Miłosza Zarzyckiego i Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Dyrygent i EOK po raz kolejny pojawiają się razem na scenie i w Łomży (18 września) oraz Warszawie (19 września) zaprezentują twórczość duetu kompozytorów. Duetu z najwyższej kulturalnej półki, gdyż reprezentowanego przez Fryderyka Chopina i Karola Kurpińskiego. Dołączą do nich Artur Pachlewski jako klarnecista i Piotr Paleczny w roli pianisty. Z kolei 26 września kameraliści, wraz z Karoliną Nowotczyńską (skrzypce) i Marcinem Zdunikiem (wiolonczela), wystąpią w Tczewie. W ramach „Sambor Festival Tczew” zaprezentują m.in. „Symfonię koncertującą Es-dur KV 364” Mozarta – utwór, który znalazł się na najnowszej płycie EOK, „Mozart: Symphonies & Duo”. Orkiestra, wraz ze wspomnianymi artystami, nagrała go – po raz pierwszy w historii – w wersji na skrzypce, wiolonczelę i orkiestrę – premiera albumu 20 września. W Tczewie wysłuchamy też kompozycji Mieczysława Karłowicza „Serenada na smyczki”.

