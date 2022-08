Za co lubimy retro kryminały - spotkanie z Krzysztofem Bochusem

Zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z najpopularniejszym dziś autorem retro kryminałów w Polsce: Krzysztofem Bochusem. Akcja jego książek toczy się w Trójmieście, na Mierzei Wiślanej, Elblągu, Fromborku czy Kwidzynie. Spotkanie z pisarzem odbędzie się w czwartek (18 sierpnia), o godz. 18. Wstęp wolny

Bezwzględny świat, makabryczne zbrodnie, ciemne interesy i brudna polityka na tle lat 30. i 40. XX dzisiejszego Gdańska, Sopotu czy Elbląga. To klimat retro kryminałów Krzysztofa Bochusa, które przypadły do gustów czytelników, szybko stając się bestsellerami. Pozostałe powieści kryminalne, dziejące się już współcześnie, ale zawierające historyczne zagadki, cieszą się równie dużą popularnością.

Krzysztof Bochus – z zawodu dziennikarz, pracował w wielu redakcjach dziennikarskich, był m. in. redaktorem naczelnym miesięcznika „Sukces”. Pasjonat historii, sztuki i dziejów rodzimego Pomorza, choć dawno już tam nie mieszka. Jest autorem uwielbianych przez czytelników retrokryminałów z radcą kryminalnym Christianem Abellem i wachmistrzem Kukulką w rolach głównych, których akcja rozgrywa się na Pomorzu (w Kwidzynie, Malborku, Sopocie), w Prusach Wschodnich (od Elbląga, przez Frombork i Mierzeję Wiślaną) oraz w Wolnym Mieście Gdańsk. Są to książki: „Czarny manuskrypt” (2017), „Martwy błękit” (2017), „Szkarłatna głębia” (2018), „Miasto duchów” (2019), „Wachmistrz” (2020), „Wachmistrz. Dogrywka” (2021). Drugi cykl kryminalny stworzony przez Krzysztofa Bochusa dzieje się już współcześnie, a jego głównym bohaterem jest dziennikarz Adam Berg. Książki z cyklu to: „Lista Lucyfera” (2019), „Boski znak” (2020), „Klątwa Lucyfera” (2021) i najnowsza „Wirtuoz” (2022).

Rozmowę z autorem poprowadzi Aleksandra Buła.

Spotkanie odbywa się w cyklu spotkań autorskich #czytElnia, który jest realizowany przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.