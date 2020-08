Zabytki w cyfrowej formie

Kolejne zabytki z elbląskiego muzeum zostały poddane digitalizacji. Jest to jedno z działań w ramach projektu współpracy transgranicznej Polska-Rosja, który zakłada działania na rzecz wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Trwa realizacja projektu „Muzea ponad granicami. Etap II”. Przedsięwzięcie oparte jest na współpracy trzech instytucji: Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu i Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie. Partnerstwo transgraniczne ma podkreślić wspólną historię i trwałe więzy kulturowe łączące nasz region i Obwód Kaliningradzki.

Jednym z działań zaplanowanych w ramach projektu była digitalizacja zbiorów muzealnych obu partnerskich instytucji. Regionalna Pracownia Digitalizacji, działająca w CSE „Światowid” odwiedziła Muzeum Archeologiczno-Historyczne i przeniosła w cyfrowy świat ponad 40 wybranych eksponatów. Znalazły się wśród nich przede wszystkim zabytki codziennego użytku – naczynia, kaganki, kielich, filiżanka, łyżka, a także kostki do gry czy zabawki. Do ciekawszych obiektów należą tzw. grapeny - naczynia do gotowania o kulistych dnach i trzech wyraźnie wyodrębnionych nóżkach, które początkowo przywożone były z terenów duńskich lub flandryjskich. Później produkowane już przez miejscowych rzemieślników zyskały uznanie elblążan i były masowo wykorzystywane w ich kuchniach aż do przełomu XV i XVI stulecia. Wśród zdigitalizowanych zabytków znalazł się też tzw. „zestaw kanciarza”, w którym była spiłowana kostka, służąca do oszustw przy grach losowych. Muzealia, odnalezione przez archeologów badających elbląskie Stare Miasto, zostały sfotografowane i zeskanowane.

(fot. CSE Światowid)

- Epidemia pokrzyżowała nam plany. Z naszymi partnerami z Kaliningradu spotykamy się na Skypie i staramy się realizować te działania, które aktualnie są możliwe. Mamy nadzieję, że w ustalonym czasie uda nam się zrealizować wszystkie zamierzenia, chociaż w nieplanowanej wcześniej kolejności. Tworzymy dużo treści cyfrowych, więc wierzymy, że ta trudna do realizacji zadań sytuacja nie zmniejszy nam grona odbiorców naszej oferty, do których skierujemy efekty naszej pracy – mówi Hanna Laska-Kleinszmidt, koordynator projektu. – Wkrótce zajmiemy się również zakupem sprzętu do digitalizacji oraz wyposażenia do nowej sali wystawowej.

Zabytki w cyfrowej wersji będą dostępne na stronie cyfrowewm.pl oraz zostaną przekazane partnerom do wykorzystania w pracy muzealnej i wzbogacenia wystaw o elementy multimedialne.