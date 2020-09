Zabytkowe junaki w Elblągu

W najbliższy weekend w Elblągu gościć będzie przejazdem kilkunastu właścicieli zabytkowych motocykli Junak M10. Planują przejechać na swoich wyjątkowych jednośladach Wysoczyznę Elbląską i Mierzeję Wiślaną. Pojawią się także na dziedzińcu elbląskiego Muzeum Archeologiczno-Historycznego. W sobotę, 12 września, w godz. 16-18 będzie okazja do obejrzenia pojazdów oraz rozmowy z ich właścicielami.

Motocykle SFM Junak były produkowane przez Szczecińską Fabrykę Motocykli w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Model M10, który w sobotę zagości w Muzeum, w teorii osiąga maksymalną prędkość 125 km/h. Dysponuje jednocylindrowym czterosuwowym silnikiem o mocy 17 KM przy 5700 obrotach na minutę. To największy motocykl produkowany po II wojnie światowej w Polsce, jego masa wynosi 170 kg.

W czasach świetności szczecińskiej fabryki Junaki eksportowano do wielu krajów, m. in. na Węgry, do Turcji czy Mongolii, a nawet na Kubę i do Stanów Zjednoczonych. Współcześnie nazwa Junak jest wykorzystywana przez różnych producentów jednośladów w modelach nawiązujących wyglądem do klasyki PRL-u.