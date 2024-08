Zanurz się w kreatywnych propozycjach! Sekcje i warsztaty w „Światowidzie” zapraszają!

Wrzesień to czas powrotów – do szkoły, do pracy, a może... do pasji? W Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu czeka na Was prawdziwy kulturalny kocioł, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Czy jesteś dzieckiem, nastolatkiem, dorosłym czy seniorem – drzwi do świata sztuki stoją dla Ciebie otworem! Zobacz galerię z prezentacją oferty zajęć.

Światowid – Twój kreatywny azyl We wrześniu „Światowid” startuje z nową ofertą sekcji artystycznych, które rozpalą twórczy ogień w sercach uczestników. Dla dzieci i młodzieży przygotowano różnorodne zajęcia, które sprawią, że nudzie powiecie stanowcze „do widzenia”! Wśród nich znajdziecie „Podróże pani kredki”, sekcję ogólnoplastyczną, malarstwo i rysunek, a nawet kreatywne spotkania w języku angielskim w sekcji art&fun. Mali artyści będą mogli także zgłębiać tajniki tkactwa i rękodzieła, a młodzi detektywi odkryją sztukę od podszewki w sekcji „Detektywi sztuki”. Dorośli również znajdą coś dla siebie – od ceramiki, przez sztukę szkła i fusing, po klasyczne malarstwo i rysunek. Chociaż może wiek to tylko liczba, to seniorzy mogą poczuć się jak gwiazdy w zespole wokalnym „A w sam raz”, a ich umysły zostaną porządnie przetrenowane w sekcji treningu umysłu. Warsztaty dla każdego! Dla tych, którzy lubią pracować w grupie, „Światowid” przygotował warsztaty dla grup zorganizowanych. Czy to dla kolegów z pracy, klasy szkolnej czy grupy przyjaciół – to idealna okazja, by razem stworzyć coś wyjątkowego. Nie pozwól, aby Twój talent się kurzył! Chwyć telefon i zadzwoń pod numer +48 55 611 20 59 lub napisz na aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl, aby zapisać się do wybranej sekcji. Dołącz do naszej artystycznej rodziny i daj się porwać kreatywnej fali w „Światowidzie”! Więcej o nowym sezonie artystycznym w CSE "Światowid" w Elblągu znajdziecie w zakładce Kursy i sekcje ma stronie www.swiatowid.elblag.pl, lub w linku poniżej: http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/informacje/1123,kursy-i-sekcje

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"